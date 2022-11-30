Родителям детей-инвалидов дадут 24 дополнительных выходных дня

Совфед одобрил закон, дающий право родителям детей-инвалидов брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. По мнению авторов документа, это поможет родителям проводить реабилитацию детей.

Совет Федерации одобрил закон, дающий право родителям детей-инвалидов пользоваться дополнительными 24 выходными днями в году. Сенаторы поддержали на заседании в среду предложение о поправках в Трудовой кодекс (ТК РФ), передает РИА Новости.

В проекте предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ: один раз в течение года можно использовать оплачиваемые выходные, право на которые имеет один из родителей, или опекун, или попечитель ребенка-инвалида.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что такая мера позволит «более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время». Кроме того, авторы инициативы утверждают, что это поможет развитию системы социальной защиты.

24 выходных могут складываться за счет как накопления, так и переноса этих оплачиваемых дней с последующих периодов в течение календарного года. Их график необходимо будет согласовывать с работодателем.

Сейчас по закону несколько категорий работников с детьми могут брать дополнительные неоплачиваемые дни отпуска: родители двух и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида до 18 лет и родители-одиночки. Для таких сотрудников доступны дополнительно две недели отдыха в году.

В конце октября СМИ сообщали, что ежемесячные компенсационные выплаты получают те, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.

В 2021 году заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что родители и попечители детей с инвалидностью имеют право на досрочный выход на пенсию.

Сенатор напомнила, что досрочно выйти на пенсию по старости может один из родителей, который воспитывали ребенка-инвалида до возраста восьми лет. При этом женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины – в 55 лет.

«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», – подчеркнула Бибикова.

Поддержка россиян

В последнее время количество государственных мер поддержки различных групп российских граждан было увеличено.

В конце октября 2021 года правительство России дополнительно выделило 28,3 млрд руб. на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечены не менее 2,7 млн детей, отмечается в сообщении кабмина.

Неработающие родитель, усыновитель или опекун получают 10 тыс. руб. в месяц, другие лица — по 1,2 тыс. руб. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду. Помимо этого, дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, с 1 февраля 2021 года она составляет 2 919 руб.

Кроме того, с 2023 года малоимущие семьи будут получать универсальное пособие. В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новый пакет объединит несколько действующих мер соцзащиты, в том числе – выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка. Подать заявление на пособие можно будет несколькими способами. Размер пособия зависит от величины МРОТ, которая с нового года вырастет.