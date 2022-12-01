Приговор оглашали шесть дней. Миллиардеров Магомедовых отправили в колонию строгого режима

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении более 11 млрд рублей, и фигурант «дела «Суммы», бывший главы компаний «Интэкс» Артур Максидов (справа налево) во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы, 25 ноября 2022 года

Мещанский суд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оглашение приговора продолжалось шесть дней подряд. «Газета.Ru» рассказывает, за что осудили экс-сенатора и его брата.

^^На шестой день судьи заговаривались

Мещанский суд Москвы в четверг, 1 декабря, признал совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, бывшего члена Совфеда, виновными в нескольких преступлениях. Чтобы огласить приговор, трем судьям понадобилось шесть дней. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Магомедов Зиявудин и Магомедов Магомед совершили создание преступной группы, сопряженной с другими преступлениями», — приводит РИА Новости слова председателя тройки судей Оксаны Менделеевой. «Суд находит вину подсудимых полностью доказанной», — говорится также в приговоре.

Бывшего сенатора РФ Магомеда Магомедова суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передал корреспондент агентства из зала суда. Зиявудин приговорен к 19 годам лишения свободы — он также будет отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили по решению суда орденов Дружбы и Почета.

В деле Магомедовых — порядка 830 томов, их обвинили в хищении более 11 млрд рублей. Магомедовым также вменялись создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК).

Обвинение требовало также назначить каждому из братьев штраф в размере 1,5 млн рублей и ограничить свободу на два года после выхода из колонии. Судья решил назначить Магомедовым штрафы в размере 2,5 млн рублей.

Свою вину Зиявудин и Магомед Магомедов не признают.

Корреспондент BFM сообщает, что на шестой день оглашения приговора «судьи явно начали заговариваться».

Одна из судей сказала, что братья Магомедовы руководили преступным сообществом «около восьми лет», хотя преступной деятельностью они занимались, согласно позиции обвинения, с 2010 по 2016 год. Другая судья заявила, что Магомед Магомедов совершил «хищение» огнестрельного оружия, хотя ему вменялось только незаконное приобретение и хранение оружия (ст. 222 УК РФ).

При этом судьи исключили из приговора незаконную перевозку оружия и боеприпасов.

Другие фигуранты уголовного дела получили также крупные сроки и штрафы. От 7 до 12 лет лишения свободы и штрафы в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей получили гендиректор компании «Интэкс» Артур Максидов, руководитель и начальник департамента экономической безопасности «Объединенной зерновой компании» Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании «Энергия-М» Юрий Петров. Суд постановил конфисковать их имущество, при этом большая часть средств фигурантов находятся на зарубежных счетах.

Тройка судей признала аргументы следствия действительными и сочла допустимыми показания свидетелей инкогнито — под псевдонимами Петров, Повар и Испанец.

Бизнес по-братски

Магомед Магомедов родился в 1964 году, в 1968 году на свет появился Зиявудин. Согласно открытым источникам, в 1988 году они создали кооператив и продавали советские электротовары в Польшу.

После распада Советского Союза, в 1993 году, братья вместе с партнерами основали компанию «Интерфинанс». Ближе к концу 1990-х годов Магомедовы занялись оптовой торговлей нефтью.

Старший брат вскоре заинтересовался политикой. С 2002 по 2009 год он был членом Совета Федерации от Смоленской области.

Зиявудин остался предпринимателем и в 2007 году основал холдинг «Сумма Капитал» (с 2011 года стал ООО «Группа «Сумма»»). К середине 2010-х годов в компанию вошли Якутская топливно-энергетическая компания, «Стройновация», «Трансинжиниринг», доли в Объединенной зерновой компании, транспортной группе Fesco и Новороссийском торговом порту. Прокурор просит 24 года колонии для совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова Прокурор Мещанского суд Москвы потребовал назначить 24 года колонии совладельцу группы «Сумма» Зиявудину... 20 октября 06:48

Магомед вскоре присоединился к брату и стал совладельцем «Суммы». При этом Зиявудин числился председателем совета директоров. К 2017 году журнал Forbes оценил состояние младшего Магомедова в $1,4 млрд.

Кроме того, будучи владельцем венчурного фонда Caspian VC Parters, Зиявудин вкладывал средства в проект скоростного вакуумного поезда Hyperloop американского предпринимателя Илона Маска. А Магомедов-старший в 2016-2018 годах руководил Ночной хоккейной лигой. НХЛ — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина.

Обыски и арест

30 марта 2018 года в офисе группы «Сумма» провели обыски. На следующий день, 31 марта, в МВД сообщили, что в отношении братьев Магомедовых и руководителя компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова, возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

На тот момент их заподозрили в хищении бюджетных 2,5 млрд рублей, которые были выделены в том числе на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

В тот же день братьев Магомедовых и Максидова поместили под арест до 30 мая, с тех пор эту меру пресечения им неоднократно продлевали. При этом все фигуранты уголовного дела отрицали свою вину. А Максидов настаивал, что незнаком с Магомедовыми.

Постепенно следствие добавляло к делу братьев новые обвинения в мошенничестве. К 2020 году их уже обвиняли и в хищениях при строительстве футбольных стадионов в Санкт-Петербурге и Калининграде, а также при реконструкции калининградского аэропорта Храброво. Суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании с основателя группы... 27 мая 23:21

Дело продолжалось^^^

30 января 2019 года Следственный комитет РФ объявил, что всего по делу братьев проходят 16 человек, при этом шестерых из них объявили в международный розыск. По данным ведомства, в одно производство были объединены 13 уголовных дел. К обвинениям братьев добавились растрата и незаконный оборот оружия.

По словам адвокатов арестованных, к маю 2020 года у них арестовали активы на сумму 100 млрд рублей. В 2020 году было арестовано имущество Магомедовых общей стоимостью 45 млрд руб. В 2022 году Хамовнический суд изъял у Магомедовых в пользу государства $750 млн.

По версии следствия, братья Магомедовы к 2010 году создали преступное сообщество, в деятельности которого участвовали 15 человек. Материальной базой для организации стала «Группа Сумма». Это позволило злоумышленникам похитить около 11 млрд рублей с 2010 по 2016 год по госконтрактам и договорам. В том числе братья похитили 5,4 млрд при строительстве железной дороги Кызыл – Курагино, 2,1 млрд – при подготовке к строительству «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге, 1,2 млрд – при реконструкции аэропорта Храброво, 874 млн – при строительстве подстанций и высоковольтных линий в Санкт-Петербурге и Якутии, 753 млн рублей – при строительстве стадиона «Калининград» и 613 млн – при мнимых сделках с участием Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Потерпевшими сторонами по делу признали в том числе ОЗК, АО «Сибмост» и Федеральное агентство воздушного транспорта. Ряд крупных активов «Суммы» после арестов перешел к государственным структурам.

У Зиявудина и Магомеда Магомедовых при этом есть влиятельные заступники — в 2021 году поручителем бывшего сенатора от Смоленской области выступил бизнесмен Геннадий Тимченко, в 2022 году за одного из братьев поручались экс-глава Ингушетии Руслан Аушев, хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов.