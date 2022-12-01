Переходим на зеленый. Как выстроена система экопросвещения в Москве

Чтобы подчеркнуть важность заботы об окружающей среде, в нескольких регионах России уходящий 2022-й объявили Годом экологии. Столица в этом смысле пошла дальше и сделала ставку на экологическое просвещение — в формате курсов, мастер-классов и экофестивалей москвичей учат ответственному потреблению и сортировке отходов. Аудитория таких проектов охватывает практически все возрастные категории — от школьников до старшего поколения. Почему учиться раздельному накоплению отходов никогда не поздно, попыталась разобраться «Газета.Ru».

Звонок на экоурок

Юных москвичей азам экологической грамотности обучает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве — ГУП «Экотехпром». Этой осенью в нескольких столичных школах проводятся экоуроки, на которых дети узнают, что 100 кг макулатуры сохраняют жизнь одному дереву, а пластиковые крышечки от соков и газировки можно переработать, чтобы сохранить природные ресурсы и поддержать благотворительные проекты.

Специалисты «Экотехпрома» рассказали школьникам о правилах раздельного накопления отходов — соответствующая программа стартовала в Москве в 2020 году. Детям объясняют, что в синий контейнер во дворе собирают чистое и сухое вторсырье (бумагу, картон, стекло, пластик и металл), а в серый — смешанные и загрязненные отходы, которые нельзя переработать. Люминесцентные лампы, батарейки и старые градусники вообще нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором: их принимают только в специализированных пунктах.

«О раздельном накоплении отходов сегодня говорят не только эксперты, но и известные актеры, певцы, блогеры, — рассказали в пресс-службе «Экотехпрома». — Для молодежи создают обучающие ролики, а детям о принципах сортировки рассказывают их любимые герои мультфильмов. Результаты работы заметны — почти все школьники хотя бы немного, но знают о сортировке бытового мусора».

Выбор школьников как целевой аудитории объясняется тем, что полезные привычки легче всего формируются в детстве. Поэтому чувство ответственности за свои поступки и за мир вокруг необходимо закладывать с ранних лет.

«Если вы зайдете в нашу школу, то у большинства учеников вы увидите многоразовые бутылочки для воды — мы работаем над уменьшением одноразовых отходов, — говорит куратор волонтерского движения школы «Время добра», педагог-организатор школы №2087 «Открытие» Светлана Кострыкина. — У младших школьников проходят творческие мастер-классы по изготовлению из пластика дизайнерских кормушек для птиц. В старших классах активно развивается естественно-научная вертикаль, которая позволяет учащимся углубленно изучать проблемы экологии и пробовать находить пути их решения. Воспитание, в том числе и экологическое, идет прежде всего из семьи. Например, многие родители наших учеников выступают против запуска в небо гелиевых шаров, и школа поддерживает такое отношение».

«Зеленая» викторина для Зеленограда

Еще один образовательный проект «Экотехпрома» — экологическая викторина «Чистый город — в твоих руках». Тематический квиз, который провели в ноябре в Зеленограде, собрал более 800 участников. Молодые зеленоградцы легко определяли, в контейнер какого цвета нужно выбрасывать те или иные отходы, перечисляли собственные экопривычки и демонстрировали их на практике: например, «читали» маркировку разных товаров и сминали металлические банки от напитков, чтобы уменьшить объем отходов в синем баке.

close 100% Пресс-служба ГУП «Экотехпром»

«Радостно видеть, что многие ребята хорошо знакомы с темой, — поделились впечатлениями от мероприятия в «Экотехпроме». — Дома они разделяют отходы, очищают вторсырье от остатков пищи, сдают батарейки в специальные контейнеры для опасных отходов, а крышечки собирают на благотворительность. В юном возрасте они уже понимают пользу сортировки и даже могут рассказать о своих экологичных привычках. Как известно, все идет из семьи. Очень приятно осознавать, что родители ответственно относятся к природе и подают своим детям отличный пример».

Участники и победители квиза получили тематические призы — многоразовые термокружки, ручки и блокноты из переработанных материалов. Эти сувениры будут напоминать им о том, что сортировка отходов дарит вторсырью новую жизнь и экономит природные ресурсы.

Раздельный сбор онлайн

Основам экологической грамотности в Москве учат не только детей, но и взрослых. Учитывая знаменитую столичную занятость и вечный цейтнот, жителям мегаполиса предложили онлайн-формат. Департамент ЖКХ Москвы совместно с онлайн-школой Тины Канделаки «TK Education» создали семь 15-минутных лекций, которые можно посмотреть по дороге на работу или во время обеденного перерыва.

Курс ведет Роман Саблин — известный эколог-практик, основатель компании «Зеленый драйвер» и автор первого в России учебника по экологической жизни. Лектор доступно и наглядно объясняет, зачем нужно сортировать дома отходы и почему нельзя путать между собой синие и серые контейнеры.

На бесплатный курс уже зарегистрировались более 5000 человек. По итогам обучения организаторы обещают разыграть среди участников полезные призы.

Экология серебряного возраста

Старшее поколение тоже не отстает от актуальных экологических трендов. В рамках проекта «Московское долголетие» запустили курс «Экология жизни». Пока он доступен в районах «Беговой» и «Крылатское», в следующем году проект планируют масштабировать и расширять.

«Сначала мы изучаем, как развивалась отрасль переработки отходов, затем переходим к тому, как мусорная проблема была решена на уровне Москвы, — рассказывает преподаватель курса Юлия Дзюба. — Мы обсуждаем с участниками их опыт, в частности — что они слышали о системе обращения с отходами, а потом постепенно переходим ко всем остальным вопросам экологичного образа жизни».

Этот курс также организовал департамент ЖКХ Москвы. В пресс-службе подчеркнули, что представители старшего поколения всегда ответственно относятся к любому вопросу и легко смогут приобщить к экологичному поведению всех членов семьи. Так что на пенсионеров у столичных экологов большие планы.

«Я с удовольствием хожу на эти курсы, — говорит участница «Московского долголетия», слушатель курса «Экологии жизни» Елена Можейко. — Преподаватель очень приятный, рассказывает все доходчиво, есть видеоматериалы. Я думаю, что с нас начнется воспитание других поколений, потому что сейчас молодое поколение относится к окружающей среде спустя рукава. И раз эти знания преподносят нам, мы будем передавать их своим детям и внукам».

Пройдя цикл из 12 занятий, москвичи старшего возраста будут в полной мере использовать созданную в городе инфраструктуру для раздельного сбора.

Участникам объяснят, как удобно расположить дома два контейнера, что куда складывать, какие бытовые привычки помогут сэкономить и даже как экологично встретить Новый год.

Системная работа

Несколько лет назад Москву признали самым зеленым мегаполисом мира. Она также входит в число лидеров по чистоте воздуха среди мировых столиц. За последнее время из окрестностей города исчезли свалки, а программа раздельного накопления отходов позволяет возвращать в оборот огромное количество ресурсов. Например, за восемь месяцев с начала года в Москве собрали рекордное количество вторсырья — около 860 тыс. тонн.

Это достижение стало возможным благодаря тому, что все больше жителей столицы начали сортировать дома отходы, убедившись, что этот процесс не отнимает много времени и сил.

И пока столичные власти предпочитают просвещение методу кнута – жителей не штрафуют за недобросовестную сортировку, а терпеливо ищут для каждого возраста форматы и аргументы «за» раздельный сбор.