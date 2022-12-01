«В среднем на 324 рубля». В России с 1 декабря подорожали услуги ЖКХ

С четверга в России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость поднимется не больше, чем на 9%, что почти на 5% ниже уровня инфляции. Теперь ставки не будут повышаться как минимум полтора года – до июля 2024 года.

Повышение тарифов

С 1 декабря в России повышаются тарифы на коммунальные услуги, сообщает РИА Новости. Это происходит второй раз за год. Как уточнили «Известия», изменения вводятся в связи с постановлением правительства от 14 ноября. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

В пресс-службе московского департамента экономической политики и развития ТАСС подтвердили, что цены на ЖКХ вырастут на 9%.

«С 1 декабря <…> совокупный рост стоимости коммунальных услуг [в Москве] составит установленные на федеральном уровне 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции — по прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовая инфляция в стране составит 13,9%», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что с 1 декабря проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, а на жилищные – с 1 января. В ведомстве добавили, что после нынешнего повышения стоимости тарифы на ЖКХ не будут менять до 1 июля 2024 года.

«Стоимость услуги обращения с отходами в этом году останется практически без изменения. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет установлен в размере 24,09 рубля за кв. м», — пообещали в департаменте экономической политики и развития.

Там также сообщили, что в столице в 2023 году проиндексируют социальные выплаты на 10% — выше, чем установленный предел роста тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, сохранятся льготы и субсидии на оплату ЖКХ. Согласно данным ТАСС, в Москве льготами и субсидиями пользуются около четырех миллионов человек. Чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев упала почти вдвое — до 26,6 млрд рублей По итогам первых девяти месяцев 2022 года чистая прибыль генерирующей компании «Русгидро» снизилась... 28 ноября 22:37

«Синхронно с индексацией тарифов будут пересмотрены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий гражданам, что позволит обеспечить поддержку нуждающихся. Субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более 10%», — уточнили в ведомстве.

Перенос индексации

О том, что тарифы на ЖКХ проиндексируют с 1 декабря, в Минэкономразвития сообщили 23 сентября.

По информации ведомства, изначально цены на коммунальные услуги должны были повысить 1 июля 2023 года, но правительство решило провести индексацию раньше.

Также уточняется, что индексация затронет тарифы на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, а также твердые коммунальные отходы.

«За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — пояснили в Минэкономразвития.

В ведомстве пообещали, что по всей стране предельный уровень повышения стоимости ЖКХ не превысит 9%. Согласно подсчетам министерства, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 руб., с 1 июля 2024 года – на 248 руб., а с 1 июля 2025 года – на 221 руб. «Единая Россия» внесла поправки, которые запретят арестовывать средства на счетах участников СВО Партия «Единая Россия» внесла поправки к закону об исполнительном производстве, которые запретят... 30 ноября 18:58

«Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать Правительство субъекта РФ. ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста», — уточнили в Минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что одновременно все соцвыплаты проиндексируют, исходя из значения фактической инфляции 2022 года.

«Такое решение (о повышении тарифов) назревало уже несколько последних лет. Динамика платы за ЖКУ и в 2021 году отставала от инфляции, а в 2022 году этот разрыв стал совсем высоким», — сказал «Известиям» генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.

По его мнению, низкие тарифы грозили недофинансированием коммунальной инфраструктуры.

«Речь идет не столько о дополнительной индексации, сколько о переносе индексации с середины будущего года на конец текущего. Если последующее повышение тарифов произойдет лишь в середине 2024 года, влияние на бюджет домохозяйств за весь период в целом останется умеренным», — уверен эксперт.

Но создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко опасается, что «в условиях сложнейшей ситуации в экономике мера может привести к снижению собираемости платы с населения». При этом он признает, что «нужно поднять тарифы сейчас, перед зимой, чтобы поддержать отрасль».