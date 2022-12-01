МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?», адвоката и иноагента Илью Новикова

Знатока «Что? Где? Когда?» и адвоката Илью Новикова объявили в федеральный розыск, соответствующая информация размещена в базе на сайте МВД. Что послужило причиной для розыска юриста неизвестно, однако с 2021 года он живет и работает в Киеве. Как Новиков защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко и экс-президента Украины Петра Порошенко, и почему оказался с бейсбольной битой в центре Москвы — в материале «Газеты.Ru».

Адвоката Илью Новикова, который защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, фигуранта дела режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко объявили в розыск, следует из базы данных МВД.

«Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», - следует из информации в карточке адвоката.

25 ноября Минюст внес Новикова в список физлиц-иноагентов. Тогда же в него вошли экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналистки Анна Монгайт и Александра Гармажапова, уфимский соратник оппозиционера Алексея Навального Федор Телин и пермский координатор движения «Голос» Виталий Ковин. По информации в реестре, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая украинское финансирование. Тогда же в список СМИ-иноагентов попала журналистка Любовь Барбашова.

С 2021 года адвокат живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине он заявил о вступлении в ряды теробороны Киева. По информации на конец марта, Новиков не участвовал в боях, но проходил военную подготовку.

Новиков окончил Российскую академию правосудия (РАП) с отличием. С 2002 по 2016 год был постоянным игроком телешоу «Что? Где? Когда», за этот период он выиграл Бриллиантовую сову (2014 год) и две Хрустальные совы (2004 и 2014).

Информацию о розыске Новикова прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Где же Илья?» — спросила она, сопроводив сообщение скриншотом обращения Новикова к МИД РФ в Twitter.

Защита поджигателя

Новиков выступал адвокатом украинского историка Алексея Чирния в деле по поджогу зданий и намерений взорвать памятник Ленину в 2014 году в Крыму. Фигурантами дела были режиссер Олег Сенцов, анархист Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев, Никита Боркин, Илья Зуйков, Энвер Асанов и Степан Цириль. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

По данным следствия, «основной целью деятельности группы являлось совершение диверсионно-террористических актов в городах Симферополь, Ялта и Севастополь, а в последующем уничтожение объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередачи». Следствию тогда удалось получить признательные показания от Чирния и Афанасьева, они назвали себя соучастниками преступного сговора вместе с Сенцовым. Новиков утверждал, что его подзащитный Чирний оговорил себя. Также Новиков со ссылкой на украинское консульство в Москве утверждал, что к его подзащитному применялись пытки.

В 2015 году Северокавказский окружной военный суд отстранил Новикова от процесса «в связи с несовпадением его позиции с позицией подсудимого и правом подсудимого на защиту». В апреле 2015 года Чирний, несмотря на активное сотрудничество со следствием, получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита Савченко и госизмена президента

Также Новиков защищал бывшую военнослужащую украинской армии, старшего лейтенанта, летчика-оператора вертолета Ми-24 Надежду Савченко, которую обвиняли в убийстве российских журналистов в ходе войны на юго-востоке Украины в 2014 году. По данным следствия, в составе добробата «Айдар» Савченко выступила наводчиком гаубицы Д-20 под Луганском, забравшись на 40-метровую вышку мобильной связи. В результате обстрела погибли журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. Вскоре Савченко задержало луганское ополчение.

В ходе судебных прений Новиков утверждал, что согласно данным биллинга, Савченко находилась в центре Луганска и не могла быть причастна к гибели российских журналистов. Также он утверждал со ссылкой на техников компании мобильной связи, что Савченко не могла забраться на вышку, поскольку та не выдержала бы ее веса. Адвокаты также передали астрономам запись, на которой была запечатлена Савченко сразу после пленения – в ходе анализа видео и, в том числе по положению солнца на небе, был сделан вывод, что в плен летчица попала около 10:30, то есть за час до обстрела.

В марте 2016 года суд отправил Савченко в колонию на 22 года и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. Помилована указом президента РФ от 25 мая 2016 года. Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля... 21 декабря 17:12

Также Новиков защищал экс-президента Украины Порошенко, которого подозревали в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса в 2014­–2015. Фигурантом дела также был украинский Политик Виктор Медведчук. Следствие считало, что в преступной схеме Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчук «являлся коммуникатором».

В итоге в январе 2022 года украинский суд не стал арестовывать Порошенко, он остался на свободе под личное обязательство.

Защита мемориала Немцова

В сентябре 2017 года Новиков, вооружившийся бейсбольной битой, устроил драку с активистом движения SERB. Причиной стала попытка активиста снять с дома табличку в память о политике Борисе Немцове.

Как видно на кадрах записи, активист SERB Гоша Тарасевич пытается снять со стены самовольно установленную табличку. При этом активист говорит, что предыдущую табличку также демонтировал SERB, однако позже там вновь появилась фотография. Затем Тарасевич заявляет, что надпись на снимке — это лозунг украинских националистов, и срывает изображение со стены. Сразу после этих слов в кадре появляется адвокат Илья Новиков. Он достает из авто бейсбольную биту и после короткой перепалки вступает в драку. После потасовки Новиков и Тарасевич были доставлены в ОВД «Замоскворечье».

«Помня о том, кто такой Тарасевич, я для острастки взял из машины бейсбольную биту, подошел к Тарасевичу и велел ему отдать мне фото. Он скомкал фотографию, оттолкнул меня, и стал вырывать у меня биту. (...) Вся стычка продолжалась меньше минуты», — написал Новиков в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).