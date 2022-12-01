Лучшее — от детей: как волонтеры поддерживают мобилизованных и их семьи

Бойцы, отстаивающие интересы страны, и их семьи сегодня как никогда нуждаются в поддержке — как в моральной, так и в бытовой, юридической, гуманитарной и другой. О том, как сегодня волонтеры помогают нуждающимся, и какую роль в акциях взаимопомощи играют дети — в нашем материале.

Многие семьи, в которых отцы, сыновья, мужья и братья в рамках частичной мобилизации отправились на фронт, сегодня нуждаются в помощи. Кого-то нужно проконсультировать по поводу документов и выплат, кто-то нуждается в психологической поддержке, но в большинстве своем семьям мобилизованных необходима бытовая помощь — пристроить или выгулять питомца, перевезти вещи, отвести ребенка в секцию и так далее. Так, в России подобные обращения собирает горячая линия по телефону 8 800 200 34 11, а также обновленная платформа мывместе.рф. Волонтеры круглосуточно принимают и обрабатывают заявки на оказание психологической, юридической, гуманитарной, а также простой бытовой помощи семьям мобилизованных.

С помощью Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, волонтеров-психологов Красного Креста нуждающимся оказывают психологическую поддержку, при участии Ассоциации юристов России, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Молодежного парламента при ГД РФ проводятся юридические консультации на горячей линии и в специальных чат-ботах. Гуманитарной помощью занимается бизнес, а решать бытовые проблемы мобилизованным и их семьям помогают добровольцы. Так, например, волонтеры из города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа помогают матери мобилизованного выгуливать и кормить хаски по кличке Рокки, поскольку у хозяйки проблемы с ногами.

«Наше ключевое направление работы — адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днем рождения родителей мобилизованных. Какие-то обязанности возложены на мужчину. Он уехал на фронт, а эти обязанности кто-то должен помочь выполнить. Тогда у семей — а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями —появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждой конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Как подчеркнула руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева в своем Telegram-канале, «мы все ждем возвращения наших героев, но пока они на боевых задачах, добровольцы всегда готовы подставить свое сильное плечо их семьям и близким. А такая помощь – не словом, а делом – и правда, дорогого стоит».

Детский вклад

Сегодня поддержать военнослужащих могут даже дети. Бойцов поддерживают ребята из Российского движения детей и молодежи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята могут подарить частичку тепла бойцам, отправив им небольшие подарки, сделанные своими руками. Так, дети пишут солдатам «Добрые письма», сочиняют стихи и песни, делают небольшие поделки — талисманы и нашивки.

«Дети к проекту относятся с большим вниманием. Свои письма и послания ребята оформляют очень красиво и с душой. Зачастую они рисуют что-то милое, напоминающее дом: домашних животных, игрушки, персонажей мультфильмов. Также одними из главных героев писем стали могучие звери: медведи, львы, тигры – именно с ними дети ассоциируют наших военных. Они также смелые, храбрые и сильные», — рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, сопредседатель Российского движения школьников Дамир Фаттахов. «Мы ждем вас дома!» — это главная мысль всех писем. Дети понимают, что их письмо попадет солдату, которого они не знают, но они все равно в него верят и ждут возвращения с фронта.

Сами солдаты очень радуются, получая письма и рисунки детей, некоторых наших защитников они трогают до слез. За время работы акции наш оргкомитет собрал немало видео-благодарностей от солдат, многие хотят увидеться с авторами писем после возвращения с СВО. Более того, подобные случаи уже известны, поделились подробностями в пресс-службе.

На сегодняшний день написано уже более 680 тысяч добрых писем. Дети придумали более 5 тысяч эскизов шевронов и 500 вариантов дизайна лимитированной серии шоколада, написали почти 400 авторских произведений. Солдаты продолжат получать поддержку ребят, что для них очень важно. Присоединиться к акции можно на сайте мывместе.рф в разделе «МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ».

«Дети совершают добрые дела. Они учатся тому, что даже небольшой вклад может принести пользу, особенно в таком деле. Не всегда нужно сворачивать горы, но можно сказать слова поддержки, связать теплые носки, придумать эскиз для шеврона – все это подарит надежду. А также именно детская поддержка является самым сильным мотиватором для военнослужащих. Ничто не может тронуть сильнее, чем слова ребенка о том, что он поддерживает, что он ждет дома», — добавляет Дамир Фаттахов.

Помощь подростков

К акции присоединились также участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект Росмолодежи) — в частности, представители региональных команд, клубов и родительского сообщества. Они организовали творческие мастер-классы, интеллектуальные турниры, чемпионаты и другие тематические мероприятия для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Представители сообщества «Большая перемена» также принимали участие в добровольческих акциях по сбору гуманитарной помощи беженцам.

«В этот ответственный для страны момент, я считаю, особенно важно быть едиными и чувствовать сопричастность ко всему происходящему. Я счастлива, что у меня в этом вопросе есть единомышленники по всей стране. Акция для меня — это возможность проявить неравнодушие и помочь реальными действиями. Дети Донбаса — это маленькие герои, потому что они пережили страшные события, которые не под силу даже некоторым взрослым. А наши военнослужащие — доблестные последователи наших дедов и прадедов, которые своим примером показывают, что такое патриотизм и что значит для каждого из нас Родина! Они — те, на кого стоит равняться. Мы им безмерно благодарны, и акция — это маленькая, но ценная помощь, которую мы можем им оказать», — поделилась своими эмоциями Диана Галстян, победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект Росмолодежи) и волонтер акции #МЫВМЕСТЕ.

Еще одна победительница «Большой перемены» (проект Росмолодежи) и волонтер проекта #МЫВМЕСТЕ Натэлла Дьячкова присоединилась к акции еще летом 2020 года — помогала вынести мусор, принести продукты питания. Часто это заканчивалось просмотром фотографий и разговорами об их молодости. По словам Натэллы, самое ценное в этом было – видеть светящиеся глаза пенсионеров, в которых ярким огоньком горит благодарность за внимание и помощь.

«В конце февраля мы столкнулись с ситуацией, когда на территорию России стали приезжать ребята-переселенцы. Мы не могли оставаться в стороне, понимая, что многие из них сталкиваются с большим количеством проблем, особенно, с адаптацией в коллективе. Школьнику сложно перейти из одной школы в другую, особенно когда ты столько пережил. Они обращаются за помощью в освоении школьной программы, но в процессе работы с волонтерами все-таки обсуждают и просто жизненные ситуации. Волонтеры становились первыми друзьями ребят в новом для них вместе», — рассказала девушка об акции «Дай Пять», призванной помогать школьникам в рамках сообщества «Большая Перемена».

Конкурсанты «Большой перемены» (проект Росмолодежи) в рамках финала для старшеклассников в МДЦ «Артек» и студентов колледжей в Нижнем Новгороде создавали открытки, гравюры, поделки из природных материалов и флипбуки для российских военнослужащих, а также написали свои послания для акции «Добрые письма».

«У каждого из нас есть уникальная возможность стать настоящими волшебниками для детей, кто оказался в непростой жизненной ситуации, для участников СВО, которые оберегают наши жизни, для пожилых, у кого нет рядом родных, кто мог бы их поддержать. Если один человек может подарить другому немного своей любви, заботы и поддержки, то мир станет счастливее. Акция #МЫВМЕСТЕ объединяет самых неравнодушных людей нашей страны, показывает сплоченность детей и взрослых, готовность идти до конца. #МЫВМЕСТЕ — это про людей, добро и патриотизм. Именно это нравится мне в проекте, именно поэтому я готова идти вперед и поддерживать дальнейшие акции, чтобы никто не остался один!» — подчеркнула Натэлла Дьячкова.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ - это поддержка социальных инициатив, помогающих людям. Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование».