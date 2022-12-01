Минюст собрал всех иноагентов в одном реестре

Министерство юстиции опубликовало единый реестр иностранных агентов. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица. В списке 493 позиции. У физлиц теперь указаны даты рождения, а у юрлиц — ОГРН и ИНН. У некоторых организаций также указаны ссылки на интернет-ресурсы. По мнению Минюста, публикация дополнительных личных данных позволит «безошибочно идентифицировать таких лиц».

Министерство юстиции России опубликовало единый реестр физических лиц и организаций, объявленных иностранными агентами.

Документ опубликован в формате PDF. В объединенном реестре на 15 листах показаны данные 493 организаций и граждан.

Теперь в одном перечне будут как физические лица, которых признали СМИ-иноагентами или физлицами-иноагентами, так и юридические структуры — СМИ, фонды и некоммерческие организации.

В реестре содержится больше личных данных: у физлиц дополнительно указаны даты рождения, а у юридических лиц — ОГРН и ИНН. Также в таблице указано основание для включения в список и дата принятия решения о включении в перечень. Таблица предусматривает возможность внесения в нее номера СНИЛС и адреса нахождения, однако пока эти поля не заполнены.

Список также содержит ссылки на интернет-ресурсы некоторых юридических лиц, имена участников таких организаций и адрес.

«Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)», — объяснили в ведомстве.

Как отметили в Минюсте, реестр находится в открытом доступе на сайте министерства с тем объемом сведений, которые определило правительство России.

В упрощенном порядке выйти из реестра могут те граждане, которых впервые включили в список. Решение об этом будет принимать министр юстиции или его заместитель в сокращенные сроки на основании заявления.

Позиций больше, чем иноагентов

Как отмечает правозащитник и юрист Павел Чиков, в реестре по-прежнему находятся и те, кого признавали иностранным агентом, но затем этот статус сняли — у таких указана дата исключения из списка. В связи с этим общее число записей в реестре оказалось больше, чем актуальный список иноагентов.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин в беседе с РБК заявил, что публикация личных данных человека в открытых источниках без его согласия нарушает неприкосновенность частной жизни, гарантированную Конституцией РФ. Он также обратил внимание, что новая норма противоречит принципу равенства всех перед законом.

В свою очередь старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский сказал РБК, что деятельность иноагентов является публичной и политической, а цель Конституции — защита личных данных «прежде всего в разрезе частной жизни лиц».

Изменения еще на стадии законопроекта критиковал Совет при президенте по правам человека. По мнению членов СПЧ, список тех, кого могут признать иноагентами, «фактически необоснованно» расширяется, нарушается трудовое право и ограничиваются конституционные права. В частности, документ фактически закрывает иноагенту доступ к профессиям в области образования. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

До 1 декабря министерство юстиции вело четыре реестра, куда включали иностранных агентов. Это были реестр СМИ, НКО, физлиц и незарегистрированных неправительственных организаций. Обновленный реестр был опубликован в день вступления в силу федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно этому документу, иноагентом может стать любой человек или организация, которые получили иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием». Ранее обязательным условием признания иноагентом был факт иностранного финансирования.

Также создается реестр физлиц, аффилированных с иноагентами. Аффилированным признается физическое лицо, входящее в состав органов юридического лица или общественного объединения, признанного иностранным агентом.

Статус иноагента появился в законодательстве РФ в 2012 году вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 года, а физическим лицам — с 2020 года. Этот статус обязывает отчитываться перед властями о своей деятельности и расходах и маркировать все публичные сообщения. За нарушение этого требования грозит наказание.

Кроме того, иноагенты не могут организовывать публичные мероприятия, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить для них информационную продукцию, получать финансирование и гранты от государства, участвовать в закупках товаров и услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд.