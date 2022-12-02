«Он, конечно, рад». Эдвард Сноуден присягнул России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу гражданина России. Он получил убежище в России в 2013 году, опасаясь преследования в США, где его обвиняют в шпионаже и похищении госсобственности. У Сноудена есть сын, получивший гражданство РФ по рождению, и жена, которая намерена вскоре подать заявление на получение российских документов.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу», — сказал адвокат.

Супруга Сноудена также собирается получить гражданство России. «В настоящее время мы собираем необходимые документы для подачи заявления на получение гражданства. Думаю, что процесс сильно не затянется», — рассказал Кучерена.

Журналисты спросили адвоката, как Сноуден воспринял получение российского паспорта.

«Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству», — сказал он агентству «Интерфакс». Кучерена также указал, что он недавно виделся со своим подзащитным, у Сноудена «все хорошо».

После получения гражданства России Сноуден заявлял, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи, а также попросил об уважении частной жизни.

«После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние на мою семью. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — говорил он.

В США ждут его возвращения

Бывший сотрудник ЦРУ получил российское гражданство 26 сентября. Указ о приеме в гражданство подписал Владимир Путин. В октябре 2020 года Сноудену предоставили бессрочный вид на жительство в России, тогда же он объявил о планах получить гражданство вместе с супругой. Сноуден заключил брак с Линдси Милс в российском ЗАГСе в 2017 году.

Он подчеркивал, что сохранит американское гражданство и будет воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», включая свободу выражать свое мнение. Сноуден стал россиянином. Но служить он не пойдет Владимир Путин предоставил российское гражданство уроженцу США Эдварду Сноудену, ставшему известным... 26 сентября 22:37

26 сентября, когда Сноудену официально дали российское гражданство, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что позиция американских властей по отношению к бывшему сотруднику ЦРУ не изменилась.

«Господин Сноуден должен вернуться в Соединенные Штаты и предстать перед правосудием как любой другой американский гражданин», — говорил он.

Прайс также отмечал, что «по-видимому, теперь он вполне может быть призван» для участия в боевых действиях на Украине. Адвокат Сноудена исключил такой сценарий. По его словам, Сноуден не попадает в категории призываемых, поскольку не служил в российской армии.

Обвинения со стороны США

В 2013 году Сноуден, являясь сотрудником Агентства национальной безопасности США, передал журналистам изданий The Washington Post и The Guardian секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. Выяснилось, что спецслужба более пяти лет следила за 35 главами государств и правительств мира. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

После публикации этих данных Сноуден покинул США и скрылся в Гонконге, а затем, оказавшись в транзитной зоне Шереметьево, получил политическое убежище в России. По его словам, он просил убежище в 27 странах, однако ему все отказали, опасаясь санкций со стороны Вашингтона.

В США экс-сотруднику спецслужб грозит до 30 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности.