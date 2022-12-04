«Была милейшим человеком». Что известно об убийстве Вероники Казык

На востоке Москвы было обнаружено тело 30-летней гражданки Украины Вероники Казык, убитой выстрелом в голову в своем собственном автомобиле. По подозрению в убийстве задержан ее бывший муж Николай Грубняк, который более чем вдвое старше женщины. По данным Telegram-каналов, дома у мужчины нашли револьвер, он уже признался в содеянном. Как рассказал «Газете.Ru» работодатель Казык, бракоразводный процесс был тяжелым, и Грубняк неоднократно угрожал бывшей жене.

На заднем сиденье машины, припаркованной возле храма на улице Вешняковской на востоке Москвы, сегодня утром было обнаружено тело 30-летней женщины, сообщила столичная прокуратура. Жертва скончалась в результате огнестрельного ранения в голову. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Практически сразу СМИ опубликовали имя погибшей — Вероника Казык.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД. В главке также рассказали, что тело женщины обнаружил ее сожитель.

Казык не вернулась домой вовремя, мужчина забеспокоился, вышел ее искать и нашел тело в машине. Красный Peugeot стоял практически возле их дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

«Бывший муж угрожал ее убить»

В Москве убитая занималась уборкой помещений и волонтерством. Как рассказал «Газете.Ru» один из ее работодателей, у нее было украинское гражданство, а ее родственники до сих пор живут в Полтавской области.

«Она — гражданка Украины, была замужем за россиянином. На свои доходы содержала родственников на Украине, тащила всю свою семью. Была милейшим человеком, неконфликтная. Приходила к нам убираться. Только вчера перевел ей деньги, такое горе», — поделился предприниматель.

По его словам, у Казык был муж, с которым она развелась, но бракоразводный процесс проходил очень тяжело.

«Бывший муж постоянно угрожал ее убить. Требовал переписать квартиру, делили машину. Подробностей не знаю. Она не обращалась в полицию, но сменила квартиру и машину. Недавно ей исполнилось 30 лет», — добавил работодатель.

Найденный револьвер

Старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Иванова сообщила «РИА Новости», что бывший супруг женщины уже задержан по подозрению в убийстве. СК РФ завел дело после убийства предпринимателя в Домодедово Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту... 16 ноября 11:24

«Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения <...> Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — цитирует агентство ее слова.

Подозреваемому 65 лет. Его задержали в одном из домов на Реутовской улице. На фотографиях из соцсетей он позирует с оружием — на одной направляет в камеру пистолет, на другой он держит в руках и пистолет, и ружье.

По информации Telegram-канала 112, Николай Грубняк признался в убийстве и сотрудничает со следствием.

Как сообщает Mash, в его квартире нашли револьвер, из которого предположительно он и застрелил бывшую супругу. Сопротивления Грубняк не оказывал.

Соседи погибшей рассказали Shot, что видели Грубняка за несколько часов до того, как стало известно об убийстве. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной прокуратурой, видно, как мужчина в черной одежде подходит вплотную к машине, а потом не спеша покидает место преступления.

Суд из-за квартиры

В сентябре 2021 года Перовский суд выселил супругов из коммунальной квартиры, в которой они проживали с 2014 года, пишет «МК».

Истец утверждал, что получил комнату в этой квартире в собственность на основании договора дарения. Однако восемь лет назад Грубняк, не имея на то оснований, вселился туда и проживал с женой, не имея даже регитсрации там.

Требования владельца жилплощади были удовлетворены, указывает издание. Где супруги проживали в дальнейшем, не уточняется.