Пожизненный срок для отца и сына. Прокурор запросила наказание для экс-сенатора Арашукова

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Их обвинили в организации двух убийств и создании преступного сообщества, а Рауля Арашукова — еще и в хищении газа на 4,4 млрд рублей. Еще в сентябре присяжные признали доказанной вину по всем пунктам обвинений.

Прокурор Марина Семененко запросила пожизненные сроки лишения свободы для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, экс-советника генерального директора «Газпром Межрегионгаза». Их обвиняют в убийствах, участии в преступном сообществе и особо крупной растрате.

«Окончательно прошу назначить Арашукову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и штрафа в размере 1 млн рублей», — сказала прокурор в прениях сторон в здании Мосгорсуда. Такое же наказание она запросила для его отца Рауля.

23 сентября присяжные признали доказанной вину по всем пунктам обвинений в адрес Арашуковых и их предполагаемых подельников. Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына — в участии в нем.

Другие фигуранты дела

Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых — еще четверо фигурантов дела.

Бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, которому прокурор попросила назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, а также лишить звания генерал-майора.

Экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, которому прокурор Семеренко просит назначить аналогичное наказание и лишить звания полковника.

Бывший следователь по особо важным делам управления СК по КЧР Андрей Филиппов, для которого обвинение потребовало наказание в виде шести лет и восьми месяцев колонии строгого режима и лишение звания подполковника.

Самое мягкое наказание — пять лет колонии общего режима — прокурор запросила для признавшего свою вину директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. Коллегия присяжных признала его невиновным в участии в преступном сообществе. На одном из заседаний в сентябре на него в зале суда набросилась с кулаками сестра подсудимого Бетуганова, утверждая, что он оклеветал ее брата, чтобы сократить себе срок.

В зависимости от роли и степени участия, фигурантам дела предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийств (ст. 105 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Суть дела

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Арашуковых и других членов преступной группы в марте 2021 года. По уголовному делу было допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз, пишет РБК Кавказ.

По версии следствия, бывший сенатор Арашуков в 2010 году по поручению отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова. По версии следствия, жертвы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых.

Исполнитель убийства получил в подарок автомобиль Toyota Camry.

Следствие считает, что деяния Арашуковых покрывали силовики Булатов и Бетуганов, превышая свои полномочия. Кроме того, следователи установили, что Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд рублей.

Наконец, следствие вменило экс-сенатору ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.

Задержание и арест

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. В частности, экс-сенатора задержали прямо на заседании Совета Федерации. Арашуковы вину не признали. Они назвали уголовное дело «политическим заказом». Инициаторами «заказа» бывший сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и экс-министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

По словам Рауфа Арашукова, гособвинение так и не пояснило, что именно мог знать убитый Аслан Жуков, что составило бы угрозу для Арашуковых. Бывший сенатор утверждал, что сведений о хищении газа у Жукова не могло быть, потому что он не имел отношения к этой сфере. Шебзухов же, по словам Арашукова-младшего, был другом семьи, и им было выгодно, чтобы он стал главой правительства республики. «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

Ранее Басманный суд изъял в пользу государства имущество Арашуковых на сумму порядка 1,3 млрд рублей. Большая его часть формально записывалась на родных, личных водителей и охранников. В рамках следствия под арестом оказались более 90 автомобилей, принадлежащих семье экс-сенатора: Porsche, Lexus, Mercedes и других.