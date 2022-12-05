По правой части Крымского моста поехали автомобили. Но паромы встали

Движение запущено на правой стороне автомобильной части Крымского моста после ремонтных работ в связи со взрывом в октябре, сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань». Тем временем паромная переправа в Керчь простаивает уже третий день из-за сильного ветра, там объявлено штормовое предупреждение, к паромам скопилась очередь из почти 400 автомобилей.

Движение по автодорожной части Крымского моста, пострадавшей после взрыва в октябре, возобновлено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань». До этого для движения машин были открыты две полосы из четырех.

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста»,

— сообщается на сайте подрядчика, под управлением которого находится часть моста.

В пресс-службе уточнили в беседе с ФАН, что фуры по отремонтированной части моста пока не поедут.

Паромы встали

Утром 5 октября сообщалось, что в связи с погодными условиями на переправе через Керченский пролив образовалась крупная пробка. Несколько сотен автомобилей припарковались в поселке Ильич. Всего к утру там скопилось порядка 370 машин, поскольку 3 и 4 декабря паромное сообщение не работало.

Врио главы Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что переправа не работает из-за сильного ветра. Он отметил, что ожидается улучшение погоды во вторник 6 декабря — тогда же можно будет возобновить паромное движение.

«С субботы у нас по Керченскому проливу штормовое предупреждение. Паромная переправа уже несколько дней у нас стоит. Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы», — сказал Лукашенко в эфире «Россия 24».

Что еще осталось отремонтировать на Крымском мосту

3 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до 10 ноября планируется завершить монтаж пролетов на разрушенной части моста. Запустить движение по одной полосе этой части планировалось 5 декабря – этот план выполнен.

19 ноября строители завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пролеты заменили на правой стороне автодорожной части.

До 20 декабря ожидается запуск второй полосы, после этого строители начнут разбирать пролеты левой стороны моста – согласно плану ее ремонт закончат до 30 марта 2023 года. В ноябре Хуснуллин заявил, что ремонт второго пути на железнодорожной части моста планируется завершить за 6-7 месяцев. До 1 июля будут идти будут проводиться восстановительные работы по инфраструктуре, это не окажет влияния не движение. Вице-премьер отмечал, работы идут четко по графику.

Ремонт железнодорожной части моста, на которой нужно заменить два пролета, планируется закончить в сентябре 2023 года. По словам Хуснуллина, возможно, эта работа будет ускорена.

Мост через Керченский пролив начали строить в 2016 году, он состоит из железнодорожного и автомобильного мостов. Движение автомобилей было запущено в 2018 году, через год заработала железнодорожная часть. Длина моста составляет порядка 19 километров, с учетом проектирования его стоимость составила 223,6 млрд руб.

Взрыв на мосту

В ночь на 8 октября на мосту подорвался грузовик, в результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Погибли четыре человека.

Взрывчатка была отправлена из Одессы в начале августа 2022 года в болгарский город Русе, а затем через Грузию в российский Армавир, после чего был осуществлен подрыв моста, сообщала ФСБ. Таким образом, взрывчатка была вывезена из Украины уже после заключения продуктовой сделки, которая была подписана 22 июля.

Спустя некоторое время после взрыва движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме. Вечером того же дня открыли движение по железнодорожному мосту. Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через Керченский пролив.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ РФ заявили, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Теракт готовили 12 человек, восемь из них задержаны.