В поисках эффективности: как нацпроект по повышению производительности труда помогает производителям бытовой техники

Российский рынок бытовой техники и электроники находится в стадии переформатирования после ухода иностранных компаний и санкционных ограничений на импорт европейских брендов. В этих условиях окно возможностей открыто перед российскими предприятиями, которые могут компенсировать образовавшийся дефицит товаров для российского потребителя. Помогает им в этом национальный проект «Производительность труда», который обещает бизнесу безвозмездную многоступенчатую поддержку.

За счет участия в проекте компании-производители без привлечения дополнительных материальных и человеческих ресурсов модернизируют производство, увеличивают прибыль, усиливают компетенции сотрудников, что позволяет улучшать условия труда и повышать материальное вознаграждение.

Движение в сторону активного импортозамещения электроники гражданского сегмента позволит заменить импортную технику для дома и вывести в лидеры рынка российских производителей высокотехнологичной продукции.

Обеспечить полную независимость РФ от зарубежной электронной продукции планируется к 2030 году.

Однако уже сегодня, по данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), до 90% бытовой электроники в РФ производится внутри страны. Больше всего в России производят холодильников и стиральных машин (90%), пылесосов и телевизоров (80%), а также мониторов (35%).

Адресная поддержка

Государство готово оказывать поддержку бизнесу, распространить имеющиеся наработки, способные повысить эффективность российских предприятий. Для этих целей еще четыре года тому назад был запущен национальный проект «Производительность труда», эксперты которого на базе Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных центров компетенций работают с предприятиями ряда отраслей. В фокусе внимания в том числе производители бытовой техники и электроники, объем продаж которых на внутреннем рынке должен увеличиваться в рамках программ по импортозамещению.

«Мы помогаем тем предприятиям, чья продукция пользуется наибольшим спросом в силу возникших ограничений. Активно начинаем работать с компаниями авиастроительной отрасли, производителями автокомпонентов и другими. В ФЦК есть отраслевые команды экспертов. Мы в короткие сроки помогаем компаниям увеличивать объемы производства и продаж. За четыре года мы не раз доказывали эффективность применяемых нами методик и инструментов бережливого производства», — рассказал генеральный директор ФЦК в сфере производительности труда Николай Соломон.

По сути, речь идет об адресной поддержке заводов и фабрик, которым для участия в проекте нужно соответствовать ряду критериев: иметь ежегодную выручку на уровне 400 млн рублей и не превышать 50-процентную долю налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица.

Предполагается, что действие нацпроекта будет продлено вплоть до 2030 года и за это время более 11 700 компаний и почти 200 тыс. работников смогут получить адресную поддержку, усовершенствовать производство и улучшить компетенции.

За плитой в Пермь

В настоящее время национальный проект «Производительность труда» распространяется на предприятия приоритетных для российской экономики отраслей. В перспективе доступ к нему будет расширен за счет предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. География компаний, уже вовлеченных в реализацию нацпроекта или заявивших о планах воспользоваться опытом создания условий для повышения производительности труда, достаточно широка. Квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса запросили представители 78 субъектов РФ, в том числе отечественные производители бытовой техники и электроники.

Лысьвенский завод бытовой техники (ООО ЛЗБТ) из Пермского края стал участником нацпроекта в апреле 2019 года, а в декабре подписал соглашение о сотрудничестве с Региональным центром компетенций. Предприятие производит бытовые напольные плиты и встраиваемую технику (электрические и газовые варочные панели, духовые шкафы, плиты и т.д.).

На входе в проект завод запустил программы обучения и повышения квалификации сотрудников, субсидируя эти затраты из бюджета.

«На протяжении 6 месяцев мы занимались анализом производственного потока, разрабатывали мероприятия по «расшиванию» узких мест и снижению непроизводительных потерь. В результате нам удалось увеличить производительность сборочного конвейера на 10%. Благодаря внедрению бережливых технологий на предприятии ускорили производство электрических плит со стеклокерамическим покрытием с 10 до 6 дней, а количество готовых плит за смену выросло с 300 до 370 штук», — рассказала Анжела Малькова, начальник отдела по управлению персоналом ЛЗБТ.

По ее словам, только в 2019 году 25% персонала из производственной и коммерческой служб прошли обучение. В 2021 году в рамках проекта был сделан упор на повышение компетенций коммерческой службы, а в этом году фокус смещен на производственный персонал, который в рамках программы анализирует потери на производстве, занимается оперативным планированием, улучшает логистику, что в конечном итоге способствует командообразованию и улучшению климата в коллективе.

«Обучая персонал, мы получаем не только рост профессионализма и компетенций, но и эффект повышения у работников лояльности к работодателю, вовлеченности в рабочий процесс и стремление к достижению целевых показателей. На предприятии меньше конфликтов: у всех есть представление о том, к чему стремится команда, какие целевые показатели установлены для предприятия и что от нас ждет работодатель. Все прозрачно: сотрудники знают, какое дополнительное материальное вознаграждение они получат после достижения этих показателей», — отметила А. Малькова.

Обмен опытом

Пример успешной оптимизации на производстве — завод имени Серго (ПОЗиС), расположенный в Татарстане и специализирующийся на крупной бытовой технике и высокотехнологичном медицинском холодильном оборудовании. На предприятии при участии экспертов центра компетенций оптимизировали внутреннюю логистику, хранение и складские помещения, пересмотрели регламент производственных процессов и стандартизировали рабочие места. В результате время производства снизилось на 17,5%, незавершенное производство относительно объема продукции сократилось более чем на 10%, а выработка в тысячах рублей на человека в год увеличилась на 5%.

Опыт по повышению эффективности внутренних процессов планирует распространить на собственное производство КЗТО «РАДИАТОР» из Тверской области. Компания входит в число ведущих производителей приборов отопления премиум-класса и занимается производством высококачественных стальных трубчатых радиаторов, внутрипольных и напольных конвекторов.

Ранее до 65% товаров данной категории поставлялось на российский рынок из Германии и Италии.

Предполагается, что за счет компетенций нацпроекта завод начнет адаптировать технологии бережливого производства на предприятии под свои нужды уже в текущем году, что позволит нарастить объем выпускаемых товаров. Кроме того, завод использует займ Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 250 млн рублей для запуска линии порошковой окраски стальных трубчатых радиаторов. Это повысит качество продукции и увеличит объем производства в 1,5 раза, до 170 тыс. изделий в год.

Напомним, льготные займы ФРП выдаются представителям производственного бизнеса в том числе для расширения возможностей производства импортозамещающей продукции. Заемщики могут получить суммы от 5 млн до 5 млрд руб. под 1% и 3% годовых сроком до десяти лет в зависимости от программы.