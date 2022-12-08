«Пропагандистская провокация». Минздрав опроверг данные ООН о ВИЧ в России

Минздрав России назвал неправдой и провокацией данные ЮНЭЙДС, из которых следует, что Россия стала лидером в Европе по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Из публикации Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу также следует, что РФ обогнала по этому показателю Уганду и Танзанию, заняв пятое место в топ-стран мира, где болезнь распространяется быстрее всего.

«Подтасовка статистических данных»

Данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, «растиражированные» СМИ, «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минздрава России. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России». В Минздраве добавили, что охват тестированием на ВИЧ в стране «один из самых высоких в мире» — почти 30% населения. По данным ведомства, в сравнении с 2000 годом он «вырос почти в 2 раза» — с 24 млн человек до 42 млн в 2021 году.

«Это позволяет получать максимально объективные данные, выявлять больных на ранних стадиях заболевания и своевременно начинать лечение», — подчеркивается в заявлении.

В Минздраве добавили, что в России «растет охват больных антиретровирусной терапией», который по итогам 2021 года составил более 84%.

«Проводимые профилактические и лечебные мероприятия позволяют увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: <…> на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом», — утверждают в ведомстве.

Согласно его данным, суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4% — с 58,6 до 40,2 человек на 100 тысяч населения. «Самый серьезный ущерб здоровью». В России растет заболеваемость гриппом H1N1 Вирус гриппа пришел в Россию «всерьез», причем речь идет об одном из самых тяжелых... 08 декабря 00:45

«По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851754 человека, что составляет около 0,58 % населения страны <…> Все сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции широко доступны и официально публикуются Росстатом и Минздравом России и Роспотребнадзором», — говорится в заявлении.

При этом, продолжили в Минздраве, «несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией» в стране. В ведомстве подчеркнули, что в РФ программа по борьбе с болезнью финансируется из федерального бюджета, в то время как другие страны обычно используют гранты, которые предоставляет в том числе ЮНЭЙДС.

Впереди Уганды и Танзании

На днях Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовали данные, согласно которым Россия по итогам 2021 года заняла пятое место среди стран мира по показателю самой высокой скорости распространения ВИЧ-инфекции.

Из данных организаций следует, что РФ обогнала Танзанию и Уганду. Всего в 2021 году ВИЧ заразились 1,5 миллиона человек. Половина из этих случаев пришлась на 10 стран. Глава Минздрава РФ призвал носить маски на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне роста заболеваемости ОРВИ... 08 декабря 00:45

Первое место по скорости распространения болезни заняла Южная Африка, в которой выявили 14% из всех случаев заражения ВИЧ. Вторая строчка досталась Мозамбику – 6,5%, третья – Нигерии – 4,9%, четвертая – Индии с 4,2%. Россия в исследовании расположилась на пятом месте, в стране выявили 3,9% случаев заражения.

В ЮНЭЙДС отметили, что, хотя количество новых случаев сократилось с 2,9 млн в 2000 году почти в два раза, в мире число живущих с ВИЧ увеличилось с 26 млн до более чем 38 млн за последние два десятилетия. В организации связали это с тем, что благодаря успехам в лечении пациенты с ВИЧ теперь живут дольше.

«В 2021 году в Европейском регионе ВОЗ частота установления новых диагнозов ВИЧ-инфекции широко варьировала между странами. Наибольшие показатели на 100 000 населения (выше 15,0) отмечались в Российской Федерации (40,2), за которой следовали Украина (37,1), Республика Молдова (25,9), Казахстан (18,7), Кипр (16,5), Беларусь (15,6) и Армения (15,2)», — говорится в докладе.

При этом показатель 40,2 заболевших на 100 тысяч человек совпал с данными, которые позже привел российский Минздрав.

В документе также говорится, что новые случаи инфицирования в России «составили 55% от всех случаев в Европейском регионе ВОЗ и 70% случаев, зарегистрированных на востоке» Европы.