«Мгновенно отреагировали». В России решили не надевать наручники на женщин и детей

МВД РФ запретило полиции применять наручники-кандалы «Ажур» в отношении задержанных женщин и детей. Кроме того, ведомство разрешило не заковывать в кандалы подозреваемых в совершении экономических преступлений. Накануне правозащитница Ева Меркачева обратилась к президенту Владимиру Путину с аналогичным предложением. Член СПЧ также сообщила, что передала президенту две других просьбы — решить вопрос с женскими обрезаниями «в ряде регионов РФ» и сделать более эффективным поиск места жительства детей.

Руководство МВД направило в регионы РФ разъяснения по поводу применения спецсредства «Ажур» — наручников-кандалов. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

«В целях исключения фактов необоснованного применения направлены разъяснения… <…> Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — заявила она.

Волк добавила, что ведомственные нормативные акты «предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц».

Произошло это на следующий день после встречи президента РФ Владимира Путина с представителями Совета по правам человека (СПЧ). Член СПЧ Ева Меркачева подняла вопрос использования в судах наручников для всех подозреваемых.

«То, что касается, что кого-то возят на допрос в кандалах, тем более за экономические преступления, то я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это не просто будет обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена», — сказал в ответ Путин.

«Ажур» — вид наручников, которые либо могут использоваться как кандалы, либо быть комбинацией – наручниками, которые цепью соединяются с кандалами.

«Победа! Еще вчера мне позвонили из МВД по итогам моего выступления перед ВВП. Мгновенно отреагировали!» — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

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Правозащитница добавила, что в ее доклад не вошли два других важных пункта – однако их также передали президенту.

Во-первых, это проблема с неисполнением судебных решений по делам об определении места жительства детей.

«Мы завалены обращениями от родителей, у которых украли детей. Их даже не сотни, тысячи. Всего в России больше 10 тысяч неисполненных решений суда по определению места жительства ребенка. Это трагичные и зачастую дикие истории. Типичная ситуация: отцы увозят детей в неизвестном направлении и прячут их от матерей. В большинстве случае матери не могут увидеть детей много лет, несмотря судебное решение. Один из примеров: мать 10 лет в разлуке с дочерью, при этом есть 12 решений судов в ее пользу», — говорится в сообщении Меркачевой.

Во-вторых, член СПЧ призвала разобраться с отсутствием реакции правоохранительных органов «на факты преступлений в отношений женщин, совершенных по дискриминирующему признаку» — практику женских обрезаний.

«В ряде российских регионов до сих пор практикуется женское обрезание. В современном медицинском мировом сообществе (в том числе в научных трудах, в учебниках по медицине) этот термин не используется, его намеренно заменили на «нанесение увечий женским гениталиям» или «калечащие операции на женских половых органах». Тем самым медики подчеркнули — процедура подразумевает ампутацию полового органа (и ее нельзя сравнивать с мужским обрезанием», — пишет Ева Меркачева.

Она добавила, что десять лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, чтобы положить конец этому варварству. Муфтий Северного Кавказа призвал обрезать всех женщин Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о необходимости... 17 августа 13:52

«Мы получили ряд обращений от девушек, которые подверглись этой процедуре. Обычно это сопровождается другими нарушениями прав женщин. В таких регионах женщина не может выходить из дома без мужчины, повергается избиению, им запрещено учиться после 7-го класса, их насильно выдают замуж за нелюбимых, в том числе за родственников», — заявила правозащитница. Женское обрезание в Москве: как калечили в клинике Росздравнадзор выяснил, что в столичной клинике действительно предлагали процедуру женского обрезания. Кроме... 27 декабря 21:54

Она также попросила Владимира Путина на законодательном уровне запретить процедуру женского обрезания и ввести уголовную ответственность, которая была в годы СССР за преступления, составляющие пережитки местных обычаев. «Медицинских показаний к женскому обрезанию нет и быть не может» Общественная организация «Правовая инициатива по России» провела исследование, показавшее, что в ряде районов... 17 августа 22:36

Меркачева также призвала президента РФ приказать провести встречи с руководством СК и МВД Чечни, Дагестана и Ингушетии.