Карта для иностранца: большинство приезжающих на работу в Россию выбирают Сбер

В пятерку стран, граждане которых активнее всего приезжали в Россию в 2022 году, вошли Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия и Казахстан. В то же время в процентном соотношении по сравнению с 2021 годом больше всего иностранных граждан прибыло из Таджикистана (+201%), Узбекистана (+166%), Украины (+163%), Азербайджана (+128%) и Казахстана (+118%).

Помочь своим близким — основная причина миграции

По данным независимого исследования, которое есть у Сбера, иностранцы приезжают в Россию для того, чтобы помочь семье, оставшейся на родине — 72%, накопить денег на квартиру, дом, машину на родине — 26%, получить гражданство РФ — 12%, получить образование либо дать образование детям в России — 10%, накопить на недвижимость или автомобиль в России — 10%.

Для всего вышеперечисленного, конечно же, нужна работа. Поэтому более 80% приезжих из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — это трудовые мигранты. С такими же целями приезжают и граждане Белоруссии, Азербайджана, Армении и Турции (от 50 до 80% мигрантов). По данным МВД, в 2022 году число граждан зарубежных стран, приезжающих на работу в Россию, за последние два года выросло в 3,8 раз. Среди возможных причин — снятие ограничений на въезд иностранной рабочей силы на территорию РФ после пандемии, снижение курса доллара и др.

Как отмечается в исследовании, 93% приезжих трудоустроены, среди самых популярных профессий: продавец, строитель, уборщица / горничная / домработница, повар / кондитер, дворник / садовник, грузчик и другие. Мужчины чаще всего устраиваются строителями и продавцами, женщины — продавцами и уборщицами (горничными, домохозяйками).

Банковские продукты: привычки и потребности

При трудоустройстве у иностранца обязательно попросят данные карты для зачисления зарплаты. Сегодня карта и мобильное приложение для управления финансами — неотъемлемые атрибуты современной жизни. Пользоваться ими удобно и безопасно. С карты можно не только снимать деньги, но и оплачивать покупки в магазинах, а в приложении — переводить деньги со счета на счет. Это особенно актуально для тех, кто зарабатывает деньги в России и отправляет их родным за границу.

51% иностранных граждан, приехавших работать в Россию, являются клиентами Сбера, причем только за 10 месяцев этого года прирост составил 18%. Топ-3 стран по числу клиентов-иностранцев в Сбере выглядит так: Узбекистан (30%), Таджикистан (20%), Киргизия (13%).

«Многие плохо говорят на русском языке. Для улучшения взаимодействия их с банком адаптируем наши продукты и сервисы к потребностям данного сегмента, чтобы они были понятны и доступны всем: перевели клиентские презентации и систему электронной очереди в отделениях, сделали доступными на родных языках меню в банкоматах, а также разработали специальные страницы. Например, «Гид для иностранцев» рассказывает, как оформить документы, поступить в университет, найти работу и провести свободное время. Много полезных советов можно найти на портале СберСова в разделе «Иностранцам». Важная информация переведена на иностранные языки, в том числе таджикский, киргизский, узбекский и английский. На 11 языках доступны самые популярные операции в банкоматах, а при звонке на номер 900 клиента приветствуют на его родном языке. Также в проработке и адаптации еще несколько сервисов, которые позволят сделать взаимодействие клиентов со Сбером удобным», — рассказал руководитель дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин, который отвечает за работу нескольких сегментов, включая сегмент «Иностранные граждане».

Приехав в Россию, многие иностранцы впервые сталкиваются с картами и банковскими услугами.

Чтобы работодателю было куда зачислять зарплату, приезжие часто открывают дебетовую СберКарту. Пользоваться ею удобно и выгодно — за покупки начисляются бонусы от СберСпасибо, которые можно обменивать на товары и услуги по всей стране (например, в БургерКинге или при покупках на маркетплейсе СберМегаМаркет). СберКарта бесплатна в обслуживании, если на нее перечисляется зарплата. Оформить карту можно как в офисе, так и на сайте банка. Иностранным клиентам также доступны подписки СберПрайм и СберПрайм+, дающие скидки на продукты банка и партнеров (Самокат, Сбермобайл, Сбермаркет, ОККО, ЕАптека, Страхование и др.).

Мобильное приложение СберБанк Онлайн — это не только «банк в кармане», но и источник знаний по финансовой грамотности, который помогает не попасться на удочку мошенников, планировать расходы и сохранять деньги. Через мобильное приложение можно переводить деньги между своими счетами и другим клиентам, а также в банки-партнеры Узбекистана и Киргизии без комиссии, а также еще в 7 стран СНГ за 1%, пополнять мобильные телефоны, в т.ч. в родных странах, а также оплачивать различные услуги.

В основном, клиенты снимают с карты наличные (80% опрошенных) и оплачивают товары и услуги (74%). В 2022 году обороты по дебетовым СберКартам увеличились на 11%, а объем операций по снятию наличных — на 62%.

Ко вкладу как способу приумножения капитала приезжие относятся настороженно. Это связано с отсутствием культуры сбережений как таковой, страхами и мифами вокруг этого продукта, а также и нехваткой свободных средств для открытия.

А вот банковский кредит как продукт пока не пользуется популярностью. Тому есть несколько причин — особенности менталитета (не хотя быть должными), страх попасть в кабалу или сильно переплатить, отсутствие возможности получить кредит в России.

В Сбере сейчас активно работают над возможностью кредитования иностранных граждан, чтобы этот миф ушел в прошлое. В то же время в 29 регионах РФ Сбером запущен пилотный проект: иностранные граждане — клиенты банка, получающие зарплату на карты или счета Сбера, могут взять в ипотеку готовое или строящееся жилье, а также загородную недвижимость.

Не работой единой

Также в исследовании проанализировали, откуда приезжают и где устраиваются граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, на что расходуют заработанные деньги.

Большинство приезжих (86-91%) у себя на родине проживали в городах. Топ популярных: Душанбе, Бишкек, Ош, Ташкент, Андижан и других. Лишь 10% — жители деревень. Преимущественно, это молодые мужчины (70%) в возрасте от 18 до 45 лет. В процентном соотношении на женщин приходится до 30% приезжих, больше всего лиц женского пола приезжает из Киргизии.

Большинство приезжих — семейные люди (в среднем это 62%). Порядка 44% из них не имеют детей.

Образ жизни приезжающих в Россию иностранцев зависит от того, планируют ли они остаться или уехать.

Те, кто собирается вернуться на родину (более 60% опрошенных), ведут скромный и замкнутый образ жизни. Дома их, как правило, ждут большие семьи: пожилые родители, дети, многочисленные родственники. Поэтому такие нерезиденты не тратят деньги на развлекательные мероприятия, а имеют четкие цели накопления: покупка жилья и автомобиля в родном городе, образование детей, содержание семьи, которая осталась на родине. Они много работают, используют любую возможность для подработки.

Планирующие остаться в России (около 10%), перевозят сюда свои семьи (если они есть), хотят дать своим детям российское образование, имеют более широкий круг знакомых, работают легально и оформляют все необходимые документы. Обычно, это люди с высшим образованием — юристы, учителя, экономисты.

В среднем иностранные граждане находятся на территории России от 6 месяцев до 4 лет (это характерно для 50% приезжих). В «долгожителях» — граждане Таджикистана: среди них больше всего человек, которые живут в России более 10 лет.

Что касается досуга, то самым популярным времяпрепровождением является просмотр телевизора (39%). В топе предпочтений — походы в гости к друзьям (30%), прогулки в парках и просто по городу (28%), время в интернете (26%), домашние дела и просмотр фильмов (по 25%).