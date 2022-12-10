«Уже много лет бесхозная». В Москве загорелось здание усадьбы Лопухиных XVII века

В Москве произошел пожар в старинной усадьбе Лопухиных. Во время тушения пострадал пожарный, на которого рухнули перекрытия. Особняк XVII века был закрыт на реконструкцию. В экстренных службах сообщили, что в числе версий пожара рассматривается неисправность электропроводки. В Пушкинском музее заявили, что здание усадьбы относится к Международному центру Рерихов. Однако вице-президент центра заявил, что их организация была «выселена из усадьбы еще в 2017 году».

В усадьбе конца XVII века на Малом Знаменском переулке в Москве произошел пожар. По данным пресс-службы столичного управления МЧС, возгорание началось по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4. Здесь находится усадьба Лопухиных, а через дорогу расположен Пушкинский музей.

«В настоящее время очаг возгорания найден: происходит горение перекрытий между вторым этажом и чердаком», — пишет ТАСС.

Площадь пожара увеличилась с 10 квадратных метров до 50. В момент тушения в здании обрушилось около 40 квадратных метров перекрытий.

«При тушении пострадал пожарный, предварительно, попал под обрушение», — сказал источник агентства РИА Новости, добавив, что пострадавшего передали медикам скорой помощи.

По данным агентства, у пострадавшего ушибы плечевых суставов и шеи, его доставили в НИИ имени Склифосовского.

«Старшего пожарного 33-й ПСЧ, прапорщика внутренней службы, доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом двух ребер и ушиб колена», — уточняет издание «360».

Из-за пожара закрыли движение по Малому Знаменскому переулку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В 10:16 мск пожар полностью потушили. «Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Хамовническая межрайонная прокуратура заявила, что контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара.

Усадьба Лопухиных признана объектом культурного наследия федерального значения. Она построена в XVIII веке, в ее основе — палаты ХVII века.

«На место происшествия оперативно выехали сотрудники столичного Департамента культурного наследия. По результатам проверки Департамент выдаст предостережение об устранении нарушений законодательства и проведении работ по сохранению объекта», — сообщается на сайте мэра Москвы.

Возможные причины пожара

В качестве одной из основных версий возгорания рассматривается неисправность электропроводки, сообщили в экстренных службах агентству «Интерфакс».

«Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Ему предстояло стать частью «музейного квартала», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в момент пожара работы в здании не производились.

«По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием в электропроводке», — считает источник.

Другие версии, в том числе человеческий фактор, также будут проверяться, указывает агентство.

Кому принадлежит здание

В Пушкинском музее «Интерфаксу» заявили, что усадьба Лопухиных, в которой произошел пожар, относится к Международному центру Рерихов.

«Музей передал ее несколько месяцев назад», — заявил РИА Новости представитель культурного учреждения.

«Здание, где произошел пожар, не имеет отношения к Пушкинскому музею. Пушкинский музей работает в штатном режиме», — сообщили в музее.

Однако вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко заявил «Газете.Ru», что их организация была «выселена из усадьбы еще в 2017 году министерством культуры и Государственным музеем востока».

«Усадьба находится в оперативном управлении Государственного музея востока. Он сделал все, чтобы центр Рерихов оттуда выселить. Мы оттуда выехали в апреле 2017 года, нас оттуда вышвырнули силовым путем. Поэтому, к сожалению, пять лет уже как международный центр Рерихов потерял всякие права на усадьбу», – сказал Стеценко. В центре Рерихов заявили, что из усадьбы Лопухиных, где произошел пожар, их «вышвырнули» пять лет назад Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко опроверг «Газете.Ru» информацию о том... 10 декабря 11:57

Он указал, что центр Рерихов реставрировал эту усадьбу на частные средства, чтобы там открыть общественный музей имени Рериха. В этом здании музей проработал больше 20 лет.

«Трагедия, которая произошла, конечно, нас поражает, ужасно возмущает. Это свидетельствует о том, что усадьба уже много лет как бы бесхозная. За ней никто не смотрит, с ней никто не работает», — отметил Стеценко.

Он указал, что памятник XVII века требует постоянного ухода за ним, проверки всех систем, в том числе и электрооборудования и проводки.

«Если бы усадьба принадлежала международному центру Рерихов, то никакого пожара, поверьте мне, там бы не было», — убежден собеседник «Газеты.Ru».

О здании

Усадебный комплекс был построен в конце XVII века отцом первой супруги Петра I Федором Лопухиным на территории Белого города.

После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах там открыли филиал Музея Маркса и Энгельса. В 1993 году в усадьбе после реконструкции открылся Музей Рерихов. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в оперативное управление Музея Востока, а в апреле 2017 года Центр Рерихов вынужден был освободить помещение. В 2019-м усадьба была передана в пользование Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, а Музей Рерихов переехал на ВДНХ.

В 2020 году комиссия Союза музеев России признала здание усадьбы нуждающимся в немедленной реставрации. После этого здание закрыли на реконструкцию.