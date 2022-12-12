«Все происходит абсолютно по закону». Чем закончится скандал о драке с участием Лепса

Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним петербуржцу Дмитрию Горбачеву — об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевшего:
«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», — рассказал Евгений Хейфец.
Однако на данный момент дело все еще расследуется, уточнил он в беседе с «Газетой.Ru»:
«Дело небольшой тяжести, что экспертиза подтвердила. В рамках дела небольшой тяжести потерпевший, в случае, если ему принесены извинения и возмещен причиненный вред, может подать заявление о прекращении уголовного преследования, и все происходит согласно законодательству РФ, абсолютно по закону.
Примирение может быть в суде или на стадии дознания, как решат правоохранительные органы».
Хейфец при этом отказался раскрывать сумму, которую Лепс заплатил пострадавшему. «До свидания. Комментариев нет и не будет естественно», — заключил он.
«Сыграть в нарды на $10 тыс.»
Напомним, что громкий скандал с участием исполнителя разгорелся на прошлой неделе. Сообщалось, что Лепс якобы напал на посетителя петербургского бара из-за отказа сыграть c ним в нарды на $10 тыс. (628 150 рублей по текущему курсу ЦБ РФ — «Газета.Ru»).
«В баре Finnegan's музыкант предложил петербуржцу сыграть на 10 тысяч долларов. Мужчина сказал, что такой суммы у него нет. После оппоненты решили разобраться на улице», — передает Telegram-канал 112.
Адвокат потерпевшего утверждал, что первый удар певец нанес в пабе, расположенном на Московском проспекте. Кроме того, на камеру видеонаблюдения попала потасовка на улице возле входа в заведение. По факту драки полиция возбудила уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).
Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. При этом потерпевший дал показания, что именно Лепс нанес ему удар, который привел к травме.
По его словам, певец якобы ударил его по лицу и сломал нос, а позднее на улице охранник Лепса и сам певец нанесли ему еще несколько ударов.
Комментируя ситуацию «Газете.Ru», адвокат Александр Добровинский предполагал, что Лепс избежит наказания. «Если в деле и фигурирует слово «нос», то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать», — говорил он.
«Из-за гастролей нервы, конечно, сдают»
Сама драка произошла 2 декабря после юбилейного концерта Лепса в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который также не обошелся без инцидентов – артист швырнул микрофон об пол во время исполнения песни, а затем покинул сцену.
Позднеее в соцсетях певца появилось сообщение, в котором говорилось, что «концерт был непростой», а сам Лепс «приболел».
На этом фоне представители отечественного шоу-бизнеса поддержали Григория Лепса. «Что спровоцировало его пустить в ход кулаки? Знаю его 20 лет. Из-за гастролей нервы, конечно, сдают в каких-то ситуациях, в которых есть негатив», — сказал народный артист РФ Александр Серов в эфире телеканала НТВ.
«Гриша мне не чужой, с Валерией они кумовья. Я его уважаю как человека и артиста. Но это не повод, мы должны учиться делать друг другу замечания, не должны обижаться, ведь мы этого требуем от других», — отметил в свою очередь продюсер Иосиф Пригожин.
Добавим, что минувшим летом Лепс выбыл из топ-10 музыкальных исполнителей, которым доверяют россияне. Не вошел он в первую десятку инфлюенсеров и по итогам исследования, проведенного холдингом «Ромир» этой осенью.
Интересно, что Лепса могут затронуть новые санкции ЕС, содержание которых сейчас прорабатывается в Брюсселе, пишет Eurobserver.