Как будут увеличиваться зарплаты работников бюджетной сферы в 2023 году

С 2023 года зарплаты бюджетникам должны расти такими же темпами, что и средние зарплаты россиян, занятых в экономической деятельности. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству. Обычно индексация зарплат работников бюджетной сферы не превышала 6% в год. Минтруд прогнозирует, что номинальные зарплаты в 2022-м в среднем по стране вырастут на 11,6%.

В начале слудующего года зарплаты работников бюджетной сферы будут расти точно так же, как и средние зарплаты россиян, занятых в отраслях экономики. Соответствующее поручение дал правительству президент Владимир Путин по итогам совещания с кабмином.

«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей», — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Таким образом, начиная с 2023-го, зарплаты бюджетников должны будут увеличиваться теми же темпами, что росли средние зарплаты у всех россиян, занятых в экономической деятельности. Согласно ноябрьским данным Минтруда, номинальные зарплаты в России по итогам этого года вырастут на 11,6%.

Кроме того, президент поручил обеспечить для отдельных категорий бюджетников повышение зарплаты по ранее данным поручениям. Отчитаться о выполнении этого требования кабмин должен до 30 декабря.

Правительство также должно позаботиться, чтобы регионам выделили деньги из федеральной казны, чтобы выполнить вышеназнванные поручения и повысить зарплаты. При этом особое внимание нужно уделить тем субъектам РФ, у которых в этом году существенно снизились доходы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2023 году зарплаты бюджетников вырастут не менее, чем на 8%. Точный коэффициент он не называл — индексация будет зависеть от финальных параметров годовой инфляции.

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Обычно темпы роста зарплат бюджетников отстают от средних по экономике. Если официальные отчеты Минтруда и Росстата обычно показывают рост номинальных зарплат по стране в 8-12% в последние годы, то у работников бюджетной сферы индексация не превышала 4-6%. В 2022 году бюджетникам повысили зарплату на 6,5%. Учитывая, что Центробанк прогнозирует по итогам этого года инфляцию в районе 12%, то октябрьское увеличение практически вдвое не дотягивало до официального роста цен.

Ранее в декабре российский кабмин сообщил, что на повышение зарплат врачей и среднего медперсонала в 2023 году из бюджета дополнительно выделят более 7,4 млрд руб. Решение связано с тем, что правительство ожидает в следующем году увеличение количества медиков в стране — по прогнозам в России прибавится 18 тыс. врачей и 20 тыс. медиков среднего звена.

6 декабря Госдума во втором чтении одобрила повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года до 16 242 руб. Это на 6,3% выше текущего МРОТ и на 4% больше среднего прожиточного минимума. Однако минималка все еще не дотягивает даже до половины медианной зарплаты россиян.