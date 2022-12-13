Энергия движения. Завершен важный этап строительства новой скоростной автотрассы М-12

Новая скоростная автомобильная дорога М-12 Москва — Казань должна стать частью международного транспортного маршрута Европа — Китай. Расчетная скорость движения по магистрали, которая будет дублером уже имеющейся трассы М7 «Волга», — 110 километров в час. Общая протяженность дороги – 811 км. Проект включает в себя также большой объем работ в смежных отраслях, в том числе в энергетике. Как эти задачи решила группа «Россети» — в материале «Газеты.Ru».

Работа с опережением

Строители работают с опережением графика – вчера с участием президента РФ Владимира Путина было открыто движение по части готового отрезка трассы во Владимирской области. С учетом уже пущенных участков введено в общей сложности уже 106 километров дороги, а движение по всей трассе начнется в 2023 году. Это позволит почти в два раза, с 12 до 6,5 часов, сократить время в пути между Москвой и Казанью, повысить безопасность движения, увеличить рост внутреннего грузопотока до 70 миллионов тонн уже в первый год эксплуатации. В будущем магистраль планируют продлить до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска и интегрировать в трансконтинентальный маршрут Европа – Западный Китай.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что такого проекта не было за всю историю дорожного строительства России.

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На новой скоростной магистрали будет 19 транспортных развязок и 315 мостов, три из которых уникальны – вантовый через Оку, монолитный через Суру и 3-километровый через Волгу. Для освобождения места под строительство и обеспечения автотрассы нужной инфраструктурой необходимы также особенные работы в смежных отраслях.

По мнению замглавы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, энергетическая инфраструктура проекта трассы М-12, безусловно, относится к числу приоритетных и наиболее сложных задач.

Все работы по переносу пересекающих дорогу линий электропередачи на новой скоростной автотрассе М-12 по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань сделаны группой «Россети» раньше намеченного срока. Всего было перестроено более 140 объектов.

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«Особенностью работ на трассе М-12 было то, что одновременно нужно было провести переустройство ЛЭП в четырех регионах. В том числе речь о магистральных транзитах, обеспечивающих связи энергосистем и выдачу мощности крупных объектов генерации. Недопустимо выводить их из эксплуатации на длительное время, поэтому важно было выполнить работы в кратчайшие сроки», – рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Эффект синергии

Над проектом работали четыре компании «Россетей». Для безопасного движения транспорта на переустраиваемых участках магистральных линий электропередачи сверхвысокого класса напряжения 500 кВ, входящих в Московское энергокольцо, были установлены дополнительные опоры высотой до 40 метров. А для надежной эксплуатации ЛЭП в условиях постоянной вибрации грунта из-за интенсивного дорожного движения монтаж проводов к опорам был выполнен с помощью многоцепных натяжных изолирующих подвесок с раздельным креплением каждой цепи к траверсе.

Эксперты считают, что важную роль в подобных проектах играет эффективное взаимодействие смежных организаций.

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«Уже много раз отмечали, что любые разночтения могут приводить к увеличению сроков. В данном случае в части энергетической инфраструктуры работа по проекту М-12 показывает отличные результаты», — подчеркнул замглавы Наблюдательного совета Ассоциации поставщиков и потребителей энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Он также отметил, что есть вопросы по автозаправочной инфраструктуре, особенно с требованиями к владельцам АЗС по проектировке и строительству подъездных путей. Но это, по его мнению, «отдельная история».

Стоит отметить, что строительство новых участков ЛЭП осложняли природные условия, как, например, выявленные в грунте карстовые пустоты при монтаже опор воздушных линий 220 кВ в Нижегородской области. Их необходимо было заполнить специальным раствором для устойчивости новых конструкций.

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Много работы было и в сетях низкого напряжения: в Подмосковье, Владимирской и Нижегородской областях и Республике Чувашии энергетики переделали более 90 линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, свыше 30 ЛЭП 35-110 кВ. Необходимо было также подать электричество к светофорам и дорожным знакам, обеспечить им строительные объекты. Для этого, например, появились две новые комплектные трансформаторные подстанции мощностью 630 и 1 000 кВА и участок воздушной линии 6 кВ протяженностью 800 метров для подачи энергии к базе строителей в районе поселка Большие Дворы в Подмосковье, где находятся бытовой городок для персонала и цементно-бетонный завод.

По мнению Анатолия Широкова, проект трассы М-12 сложно переоценить с точки зрения значения для экономики нашей страны». По его словам, новый маршрут позволит соединить ведущие производственные центры страны, будет способствовать развитию внутреннего туризма и международной торговли. «Наверно никому не стоит напоминать, насколько сегодня важно увеличение логистических возможностей в направлении Китая», — говорит сенатор.

Напомним, «Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО как «ФСК – Россети», «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Урал» и другие.