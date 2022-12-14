Как Ленобласти выиграть в борьбе за инвестиции в туризм: вице-губернатор Ялов о современных подходах к отдыху

Используют ли в полной мере российские регионы возможности для развития туризма на своих территориях, насколько эта отрасль перспективна для частных инвестиций и как на нее влияет шеринговая экономика — об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

— Дмитрий Анатольевич, в свете ограничений из-за пандемии, а теперь и из-за санкций, многие российские регионы с 2020 года заявляют о внутреннем туризме как о перспективной отрасли. Ленинградская область не исключение. Какие тренды вы видите в этом направлении?

— За последние пять лет, по данным маркетинговых исследований, в Ленинградской области на 41% увеличилось количество мест размещения для туристов – в гостиницах, турбазах, глэмпингах, кемпингах. Это настоящий бум, причем значительный его объем пришелся на начало пандемии, средняя загрузка многих загородных отелей выросла до 80 процентов. Безусловно, драйверами такого бурного спроса стали ограничения, к тому же мы в Ленобласти ни на день не останавливали работу гостиниц, а сейчас — закрытие границ Евросоюза.

В последние несколько лет мы наблюдаем рост турпотока из Москвы в Ленобласть, который увеличился благодаря новой платной автодороге из столицы в Санкт-Петербург. В регионе гостиничный бизнес начинает развиваться не только в очевидных локациях — Выборгский, Приозерский, Всеволожский районы, но и на отдаленных территориях, например, сеть «Точка на карте» построила отель на берегу Свири на востоке области вблизи Лодейного Поля.

Расширяются уже известные курорты, например, «Золотая долина», появляются такие глобальные аттракторы как «Игора драйв».

Помимо таких масштабных объектов мы видим в регионе все больше глэмпингов и кемпингов, создаваемых малым бизнесом.

Наша задача сегодня — создать условия, при которых будут развиваться как крупные объекты с полным набором инфраструктуры, рассчитанные на взыскательную и платежеспособную аудиторию, так и демократичные форматы – когда отдыхающие могут приехать на автомобиле в удобную локацию с необходимыми услугами, и жить в палатках.

— Как Ленобласти выиграть в конкуренции за туристов?

— Чтобы обеспечить окупаемость инвестиций в отели, мы должны создавать комплексный туристический продукт. Турист должен проводить в гостинице не два выходных дня, а 5-7 дней. А для этого и регион, и сам бизнес должен создавать дополнительные услуги для гостей. Туристы стали более взыскательны, их уже не удовлетворяет отдых в виде шашлыка и бани, поэтому мы должны ответить на вопрос — чем заняться неделю в Ленинградской области? В едином маршруте и логике должны быть увязаны объекты размещения, исторические достопримечательности и экотропы.

Сегодня в Ленобласти мы уже создали 32 современных размеченных экологических маршрута, где любой желающий от пожилого человека и ребенка до спортсмена сможет прогуляться или пробежаться, проехать на велосипеде. Проект «Тропа47» был инициирован губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, и мы видим успех и востребованность этого нового туристического направления.

Вторая задача — сократить дефицит современных отелей и баз отдыха. Да, мест для размещения в целом много, но качественных и современных недостаточно, и пока этот рынок не насыщен. Речь о гостиницах с полным набором услуг, где можно провести время в бассейне или спа-центре пока идет дождь, или посетить веревочный парк, ресторан, покататься на лыжах.

close 100% Модульный отель «Точка на карте» в Лодейном Поле Ленобласти Пресс-служба правительства Ленобласти

Важно, чтобы и типология новых отелей была соответствующей – никому уже не нужны бетонные коробки посреди леса, потому что в большинстве случаев люди хотят отдыхать в небольших отдельных домиках или коттеджах.

И, конечно, стиль должен присутствовать и в архитектурных решениях, и гармонировать с суровой северной природой.

— Насколько бизнес заинтересован в таких проектах? Часто инвесторы с туристическими проектами приходят в регион?

— Сегодня у нас в стадии активной реализации пять крупных проектов гостиниц, не говоря уже о кемпингах и глэмпингах. Туристические инвестиционные проекты в отличие от крупных промышленных требуют большего внимания и проактивной работы муниципалитетов и областного правительства.

Мы должны создать понятные и простые правила игры, помочь с оформлением земельных участков, с решением вопросов по лесному законодательству, с проведением инженерии.

Инвестор не должен быть специалистом по присоединению к газу или электроэнергии. Наше Агентство экономического развития обеспечивает полное сопровождение таких проектов, но все же мы рекомендуем бизнесу консультироваться с профессионалами в отрасли и заранее оценивать окупаемость своих проектов.

Инвестиции в туристическую отрасль могут быть эффективными. Повторюсь — до насыщения рынка еще очень далеко. Даже чтобы заместить отдых в Финляндии и создать тот объем номерного фонда, нужны десятки миллиардов рублей на строительство десятков объектов. Драйвером здесь выступает и изменение потребительских предпочтений — молодежь живет в формате шеринговой экономики, пользоваться каршерингом им выгоднее покупки собственного автомобиля, а привычную дачу можно заменить отдыхом в загородном отеле.

— Что мешает туристическому бизнесу развиваться? Какие есть препятствия?

— Если говорить об инвестициях, то это ставка по кредитам. Важно, чтобы сохранялась программа по субсидированию больших отелей по кредитам под 5%, об этом говорил губернатор Ленобласти на Госсовете в рамках ВЭФ и уже дано соответствующее поручение Президента России.

Поскольку это трудоемкий сектор, то туристический бизнес часто поднимает вопрос о льготах по начислениям на фонд оплаты труда, но такое решение пока не принято. Третье — это проблемы, связанные с землепользованием и особенно с гослесфондом. Сегодня бизнес не может построить отель на берегу реки или озера, все, что сейчас есть в таких локациях — это еще советские объекты, прошедшие реконструкцию. И здесь нужно найти компромиссное решение: не дать закрыть для населения берега водоемов и в то же время сделать так, чтобы была возможность размещать туристические объекты там, где они востребованы.

close 100% Экомаршрут «Долина реки Выбья и Лужская губа» в Кургальском заказнике Ленобласти Пресс-служба правительства Ленобласти

Мы, кстати, уже приняли на региональном уровне решение по предоставлению малому бизнесу в гослесфонде небольших участков в аренду, например под прокат лодок, велосипедов, миникафе. Это позволит легализовать то, что и так фактически делалось, но при этом арендаторы будут ответственны за поддержку территории в чистоте, смогут брать плату за установку палаток. Для региона это возможность дать альтернативу тому туризму, к которому многие наши сограждане привыкли, но с минимальной угрозой для природы.

– Как еще регион может помочь бизнесу в этой сфере?

— Со своей стороны, мы можем оказать поддержку в земельном вопросе. Мы готовим инвестиционную стратегию развития туристической отрасли, где подробно разберем участки, которые можно использовать для этой сферы, типологизируем их, и опишем предварительные укрупненные планы по их туристическому применению. Нам нужно в хорошем смысле «продать» идею инвестиций в регион, и для этого предложить бизнесу готовые решения по размещению, минимизировав затраты на поиск земли.

Необходима также общая синхронизация госинвестиций с новой туристической инфраструктурой, чтобы при создании отелей, учитывались планы региона по строительству дорог, инженерной инфраструктуры. Выйдя из гостиницы, турист не должен оказаться на неосвещенной дороге без тротуара, а мог бы комфортно прогуляться в ближайший поселок, где есть благоустроенный центр, фермерский рынок, рестораны и кафе — в таком случае туризм будет работать не только в интересах гостей региона, но и местного населения. Только при таком комплексном подходе государства и бизнеса мы сможем обеспечить в Ленинградской области качественный туризм.