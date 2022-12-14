«В первую очередь думать о зрителе». Почему российский цирк становится все популярнее

— Отечественное цирковое искусство всегда было предметом нашей гордости. Можем ли мы сегодня по-прежнему гордиться российским цирком?
— На всех международных конкурсах и фестивалях в последние тридцать лет российский цирк всегда побеждает, и это не только подразделения «Росгосцирка», в целом все наши российские артисты, даже из частных цирков, постоянно демонстрируют высочайшее качество представлений. Мы все время в лидерах, так что гордиться нашим цирком можно с новой силой.
— Что представляет собой сегодня Росгосцирк и испытывает ли он сейчас какие-либо серьезные проблемы?
— «Росгосцирк» – это 35 стационарных цирков и 1,5 тысячи артистов, постоянно гастролирующих по всей стране. Над поддержанием высочайших художественных традиций и технического уровня номеров, над созданием уникальных творческих разработок, над логистикой и содержанием и ремонтом инфраструктуры и многим другим работает большая высокопрофессиональная команда. Это очень специфичный вид искусства, поэтому в цирках могут работать только очень увлеченные, заинтересованные люди.
Сложности, конечно, есть, все-таки в нашем хозяйстве цирки, построенные порядка пятидесяти лет назад, не все здания и жилой фонд проходили капитальный ремонт, но я считаю это не проблемой, а текущим вопросом. Вся цирковая жизнь состоит из таких рабочих вопросов.
Радостная для нас новость уходящего года — впервые за всю постсоветскую историю мы меняем во всех наших общежитиях и гостиницах все кровати, матрасы, все постельное белье, стиральные машинки, телевизоры, холодильники. Быт для артиста очень важен, от сломанной ножки кровати может зависеть настроение, с которым он выходит на манеж. А оно передается зрителю, который может разочароваться в цирке и больше в него не прийти. На сегодняшний момент, наконец-то, мы от всего старья стараемся избавиться, сделать везде ремонт, и потихонечку процесс идет.
— Очевидно, что без господдержки содержать всю вашу огромную инфраструктуру, творческие коллективы и животных невозможно. Какую помощь оказывает цирковому искусству государство, как отрасль сегодня финансируется?
— Финансирование происходит в форме субсидий, мы получаем приблизительно 20-25 % от нашей потребности - с учетом износа наших зданий, конечно, этого недостаточно. Но еще раз повторюсь: каждый год департамент, заместитель министра, курирующий нашу отрасль, очень внимательно подходят к этому вопросу, каждый год мы видим помощь и чувствуем внимание.
На данный момент из цирков, входящих в нашу структуру, работает 29, два находятся на капремонте, тверской, волгоградский и иркутский цирки ушли на реконструкцию, после нового года мы передаем подрядчикам для проведения реконструкции еще екатеринбургский цирк. Надеемся что в следующем году мы еще закроем воронежский цирк, но откроем двери пензенского цирка, а в 24 году – челябинского и красноярского, но начнем ремонт в ростовском цирке.
Думаю, если мы такими темпами пойдем вперед, то, конечно же, в ближайшие пять-семь лет приведем в порядок те наши цирки, которые этого требуют больше всего, и тогда наши зрители, в основном, это дети, будут приходить в настоящие храмы циркового искусства и культуры.
— Еще сравнительно недавно казалось, что интерес зрителей к цирку по ряду причин во всем мире начал падать. Какую картину мы наблюдаем сейчас, насколько успешным стал сезон уходящего года для «Росгосцирка»?
— Хоть год еще не закончился, но, думаю, уже можно похвастаться. Мы выходим на прибыль по гастрольно-прокатной деятельности. Такого никогда не было за все постсоветское время, чтобы цирки выходили по этому направлению хотя бы в ноль, эта деятельность всегда была так или иначе убыточной. Сейчас мы впервые в новой истории по гастрольно-прокатной деятельности выходим в плюс, и это дорогого стоит.
Это, безусловно, заслуга всей нашей команды, где каждый знает свое дело, ответственно и внимательно подходит к процессу, правильно выстраивает взаимоотношения с партнерами. Мы ведь работаем не только у себя, наши программы идут и в других цирках. Мы умеем реализовывать билеты на программы, которые сами представляем. При этом, естественно, чтобы билет купили, должен быть интерес, соответственно, программа должна быть подобающего качества.
Я считаю, что каждый директор нашего цирка должен в первую очередь думать о зрителе, во вторую – об артисте, а уже потом - обо всем остальном. Например, зданию Ставропольского цирка больше 40 лет, там никогда не было никакого ремонта - ни капитального, ни текущего - В этом году мы отремонтировали там крышу, снесенную ураганом, поменяли все кресла зрительного зала, отремонтировали входную группу.
Мы так же подходим к каждому цирку, отсюда и растущая посещаемость.
У нас действительно рекордные показатели по посещаемости. Открою коммерческую тайну: до этого в среднем посещаемость у нас была 35-37 %, а сейчас, по окончании ноябрьского периода, – 75 %. Это сумасшедшие результаты и в процентном отношении, и в финансовом. Благодаря этому у нас есть возможность провести необходимые косметические и текущие ремонты, закупить мебель и предметы быта в цирковые гостиницы.
В 2022 году региональные филиалы Росгосцирка по всей стране посетило большое количество зрителей. Среди лидеров традиционно - Большой Санкт-Петербургский, Тульский, Саратовский, Екатеринбургский, Сочинский, Владивостокский цирки, где представления проходят с аншлагами.
В этом году на площадках «Росгосцирка» проведено 2630 представлений, на которые проданы более 2,5 миллионов билетов. Мы, действительно, повсеместно видим возрождающийся интерес к цирковому искусству.
— Из-за пандемии были приостановлены массовые мероприятия на большей части территории планеты. Удалось ли артистам «Росгосцирка» в этом году после долгого перерыва поучаствовать в каких-либо международных фестивалях или конкурсах?
— Начну с того, что в 2021 году мы первые в мире провели международный цирковой фестиваль - повсюду были запреты из-за пандемии. В «Принцессе цирка» в Саратове поучаствовали представительницы прекрасной половины человечества из десяти стран. Это было до начала спецоперации, но из-за пандемии уже тогда возникали большие сложности с логистикой. Но, тем не менее, мы провели.
В этом году после несколько затяжного периода пандемии артисты Росгосцирка наконец-то смогли принять участие в международных фестивалях циркового искусства за рубежом. В январе 2022 года они стали триумфаторами Международного циркового фестиваля в Будапеште, где заняли практически весь пьедестал почета, получив одну «золотую» награду, две «серебряных» и одну «бронзовую», а также несколько спецпризов от членов жюри конкурса. Кроме нас, золотую награду получил также цирк Никулина на Цветном бульваре, а Большой Московский цирк - серебро, все остальные страны-участницы остались позади.
Затем, с 17 по 22 февраля, проходил цирковой форум «Золотой слон» в Жироне (Испания), также входящий в тройку наиболее престижных. На манеже были артисты из 13 стран мира. Мы улетали из Жироны 25 февраля с большой гордостью: компания получила и золотую, и серебряную, и бронзовую награды. Большой Московский цирк тоже взял золото и серебро и никулинцы взяли золото, то есть три первых места завоевали российские цирковые компании.
Мы очень серьезно готовились к фестивалю в Монте-Карло, и, уверен, были бы там лучшими. Но, к сожалению, руководство фестиваля приняло решение не приглашать российских артистов, несмотря на то, что цирк всегда был вне политики. В итоге, насколько мне известно, половина номеров там будут украинскими, и это не событие в мире циркового искусства, а политика. Без российских артистов такие фестивали неинтересны, так как на сегодняшний день мы лидеры в мировой индустрии цирка.
В октябре и ноябре Росгосцирк провел 2 крупных фестиваля циркового искусства – ставший уже традиционным «Принцесса цирка» в Сратове и международный фестиваль «Без границ» в Санкт-Петербурге, как подтверждение тому, что цирковое искусство не знает преград и границ. Мы очень благодарны Министерству культуры и лично министру Ольге Борисовне Любимовой за этот праздник мирового цирка, который прошел в России. Члены жюри и обычные зрители посмотрели лучшие номера различных цирковых жанров из 19 стран мира. И снова в числе победителей – артисты российских цирков, которые продемонстрировали высочайший мировой уровень.
— Известно, что артисты «Росгосцирка» выступают в ЛНР и ДНР перед жителями регионов, вошедших в состав РФ. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее.
— Я сам родился в Донецкой области в маленьком провинциальном городке, для меня это малая Родина, которую я очень люблю. Поэтому то, что там происходило последние годы и происходит сейчас, для меня лично очень болезненно. Но это наша общая беда, поэтому мы стараемся поддерживать как цирки Луганска и Донецка, так и жителей присоединенных территорий.
Так, Росгосцирк в этом году в День России 12 июня провел специальные представления в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, и средства, полученные от продажи билетов, мы, по согласованию с Министерством культуры РФ, перевели в цирки Луганска и Донецка как помощь и поддержку нашим коллегам, оказавшимся в непростой ситуации.
Кроме того, в августе этого года в ЛНР прошли гастроли нашего коллектива программы «Принц цирка». Мы получили огромный зрительский отклик. Каждое представление на протяжении полутора месяцев собирало полный зал, шоу в Луганске посмотрело 63 тысячи человек. Это сотрудничество обязательно продолжится, мы все сделаем для наших донбасских братьев, которые остро нуждаются в нашей помощи.
Помимо этого, в каждом филиале мы регулярно организовываем благотворительные показы для детей беженцев. С марта этого года существует проект «Цирк детям Донбасса», в рамках которого представления посетили более 17 тысяч детей беженцев.
— Насколько Росгосцирк социально ориентированная компания, проводите ли вы какие-то благотворительные мероприятия?
— Социальная ориентированность - в числе основных приоритетов компании. Для нас первостепенно важно дарить цирковое искусство тем, кто нуждается в нем больше других. Мы постоянно проводим различные социально-благотворительные проекты во всех регионах страны. Например, благодаря социальному проекту «Цирк – детям села», стартовавшему в День защиты детей, 50 000 юных зрителей из более 500 районных центров и сел по всей стране смогли посмотреть яркие цирковые спектакли с участием ведущих артистов. Причем, многие из ребят увидели это впервые.
«Цирк отличникам» – это социальная акция Росгосцирка ко Дню знаний, когда закончившие учебное полугодие на «пятерки» школьники получают бесплатный билет в цирк. Акция стартовала в 30 филиалах Росгосцирка и охватила десятки тысяч школьников по всей стране. Планируем продолжить ее в следующем сезоне.
В рамках «Счастливой мамы» – всероссийской благотворительной акции для матерей, воспитывающих десять и более детей, в этом году 1100 человек побывали в цирках в регионах присутствия компании.
Наш новый проект «Цирк на ощупь», стартовавший в апреле в Большом Санкт-Петербургском цирке, позволяет людям с нарушениями зрения «смотреть» цирковые спектакли с помощью специального оборудования и в сопровождении тифлокомментариев. На сегодняшний день оборудованием для тифлокомментирования оснащены также Екатеринбургский, Саратовский, Нижнетагильский и Сочинский цирки, и еще четыре цирка работают, получая оборудование у партнеров.
В Сочинском цирке я был свидетелем того, как сидящий рядом со слепой девочкой папа плакал и уверял, что его дочь видит то, что происходит в манеже. Мы планируем со временем масштабировать проект и реализовать его в большинстве цирков компании.
А всего за год, по самым скромным подсчетам, на социальных мероприятиях Росгосцирка побывало более 130 тысяч человек. Сейчас мы активно готовимся к Новогоднему периоду и ждем наших любимых зрителей на елки.