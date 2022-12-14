«В первую очередь думать о зрителе». Почему российский цирк становится все популярнее

В прошлом веке российские и советские цирковые артисты смогли, без преувеличения, своим мастерством покорить весь мир, ведь язык цирка понятен любому жителю планеты. Сейчас правопреемником легендарного «Союзгосцирка» является «Росгосцирк», самая крупная на сегодняшний день цирковая компания в мире. О его успехах, трудностях и причинах растущей популярности циркового искусства в России – в большом интервью генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова «Газете.Ru».

— Отечественное цирковое искусство всегда было предметом нашей гордости. Можем ли мы сегодня по-прежнему гордиться российским цирком?

— На всех международных конкурсах и фестивалях в последние тридцать лет российский цирк всегда побеждает, и это не только подразделения «Росгосцирка», в целом все наши российские артисты, даже из частных цирков, постоянно демонстрируют высочайшее качество представлений. Мы все время в лидерах, так что гордиться нашим цирком можно с новой силой.

— Что представляет собой сегодня Росгосцирк и испытывает ли он сейчас какие-либо серьезные проблемы?

— «Росгосцирк» – это 35 стационарных цирков и 1,5 тысячи артистов, постоянно гастролирующих по всей стране. Над поддержанием высочайших художественных традиций и технического уровня номеров, над созданием уникальных творческих разработок, над логистикой и содержанием и ремонтом инфраструктуры и многим другим работает большая высокопрофессиональная команда. Это очень специфичный вид искусства, поэтому в цирках могут работать только очень увлеченные, заинтересованные люди.

Сложности, конечно, есть, все-таки в нашем хозяйстве цирки, построенные порядка пятидесяти лет назад, не все здания и жилой фонд проходили капитальный ремонт, но я считаю это не проблемой, а текущим вопросом. Вся цирковая жизнь состоит из таких рабочих вопросов.

Радостная для нас новость уходящего года — впервые за всю постсоветскую историю мы меняем во всех наших общежитиях и гостиницах все кровати, матрасы, все постельное белье, стиральные машинки, телевизоры, холодильники. Быт для артиста очень важен, от сломанной ножки кровати может зависеть настроение, с которым он выходит на манеж. А оно передается зрителю, который может разочароваться в цирке и больше в него не прийти. На сегодняшний момент, наконец-то, мы от всего старья стараемся избавиться, сделать везде ремонт, и потихонечку процесс идет.

— Очевидно, что без господдержки содержать всю вашу огромную инфраструктуру, творческие коллективы и животных невозможно. Какую помощь оказывает цирковому искусству государство, как отрасль сегодня финансируется?

— Финансирование происходит в форме субсидий, мы получаем приблизительно 20-25 % от нашей потребности - с учетом износа наших зданий, конечно, этого недостаточно. Но еще раз повторюсь: каждый год департамент, заместитель министра, курирующий нашу отрасль, очень внимательно подходят к этому вопросу, каждый год мы видим помощь и чувствуем внимание.

На данный момент из цирков, входящих в нашу структуру, работает 29, два находятся на капремонте, тверской, волгоградский и иркутский цирки ушли на реконструкцию, после нового года мы передаем подрядчикам для проведения реконструкции еще екатеринбургский цирк. Надеемся что в следующем году мы еще закроем воронежский цирк, но откроем двери пензенского цирка, а в 24 году – челябинского и красноярского, но начнем ремонт в ростовском цирке.

Думаю, если мы такими темпами пойдем вперед, то, конечно же, в ближайшие пять-семь лет приведем в порядок те наши цирки, которые этого требуют больше всего, и тогда наши зрители, в основном, это дети, будут приходить в настоящие храмы циркового искусства и культуры.

— Еще сравнительно недавно казалось, что интерес зрителей к цирку по ряду причин во всем мире начал падать. Какую картину мы наблюдаем сейчас, насколько успешным стал сезон уходящего года для «Росгосцирка»?

— Хоть год еще не закончился, но, думаю, уже можно похвастаться. Мы выходим на прибыль по гастрольно-прокатной деятельности. Такого никогда не было за все постсоветское время, чтобы цирки выходили по этому направлению хотя бы в ноль, эта деятельность всегда была так или иначе убыточной. Сейчас мы впервые в новой истории по гастрольно-прокатной деятельности выходим в плюс, и это дорогого стоит.

Это, безусловно, заслуга всей нашей команды, где каждый знает свое дело, ответственно и внимательно подходит к процессу, правильно выстраивает взаимоотношения с партнерами. Мы ведь работаем не только у себя, наши программы идут и в других цирках. Мы умеем реализовывать билеты на программы, которые сами представляем. При этом, естественно, чтобы билет купили, должен быть интерес, соответственно, программа должна быть подобающего качества.

Я считаю, что каждый директор нашего цирка должен в первую очередь думать о зрителе, во вторую – об артисте, а уже потом - обо всем остальном. Например, зданию Ставропольского цирка больше 40 лет, там никогда не было никакого ремонта - ни капитального, ни текущего - В этом году мы отремонтировали там крышу, снесенную ураганом, поменяли все кресла зрительного зала, отремонтировали входную группу.

Мы так же подходим к каждому цирку, отсюда и растущая посещаемость.

У нас действительно рекордные показатели по посещаемости. Открою коммерческую тайну: до этого в среднем посещаемость у нас была 35-37 %, а сейчас, по окончании ноябрьского периода, – 75 %. Это сумасшедшие результаты и в процентном отношении, и в финансовом. Благодаря этому у нас есть возможность провести необходимые косметические и текущие ремонты, закупить мебель и предметы быта в цирковые гостиницы.

В 2022 году региональные филиалы Росгосцирка по всей стране посетило большое количество зрителей. Среди лидеров традиционно - Большой Санкт-Петербургский, Тульский, Саратовский, Екатеринбургский, Сочинский, Владивостокский цирки, где представления проходят с аншлагами.

В этом году на площадках «Росгосцирка» проведено 2630 представлений, на которые проданы более 2,5 миллионов билетов. Мы, действительно, повсеместно видим возрождающийся интерес к цирковому искусству.

— Из-за пандемии были приостановлены массовые мероприятия на большей части территории планеты. Удалось ли артистам «Росгосцирка» в этом году после долгого перерыва поучаствовать в каких-либо международных фестивалях или конкурсах?

— Начну с того, что в 2021 году мы первые в мире провели международный цирковой фестиваль - повсюду были запреты из-за пандемии. В «Принцессе цирка» в Саратове поучаствовали представительницы прекрасной половины человечества из десяти стран. Это было до начала спецоперации, но из-за пандемии уже тогда возникали большие сложности с логистикой. Но, тем не менее, мы провели.

В этом году после несколько затяжного периода пандемии артисты Росгосцирка наконец-то смогли принять участие в международных фестивалях циркового искусства за рубежом. В январе 2022 года они стали триумфаторами Международного циркового фестиваля в Будапеште, где заняли практически весь пьедестал почета, получив одну «золотую» награду, две «серебряных» и одну «бронзовую», а также несколько спецпризов от членов жюри конкурса. Кроме нас, золотую награду получил также цирк Никулина на Цветном бульваре, а Большой Московский цирк - серебро, все остальные страны-участницы остались позади.

Затем, с 17 по 22 февраля, проходил цирковой форум «Золотой слон» в Жироне (Испания), также входящий в тройку наиболее престижных. На манеже были артисты из 13 стран мира. Мы улетали из Жироны 25 февраля с большой гордостью: компания получила и золотую, и серебряную, и бронзовую награды. Большой Московский цирк тоже взял золото и серебро и никулинцы взяли золото, то есть три первых места завоевали российские цирковые компании.

Мы очень серьезно готовились к фестивалю в Монте-Карло, и, уверен, были бы там лучшими. Но, к сожалению, руководство фестиваля приняло решение не приглашать российских артистов, несмотря на то, что цирк всегда был вне политики. В итоге, насколько мне известно, половина номеров там будут украинскими, и это не событие в мире циркового искусства, а политика. Без российских артистов такие фестивали неинтересны, так как на сегодняшний день мы лидеры в мировой индустрии цирка.

В октябре и ноябре Росгосцирк провел 2 крупных фестиваля циркового искусства – ставший уже традиционным «Принцесса цирка» в Сратове и международный фестиваль «Без границ» в Санкт-Петербурге, как подтверждение тому, что цирковое искусство не знает преград и границ. Мы очень благодарны Министерству культуры и лично министру Ольге Борисовне Любимовой за этот праздник мирового цирка, который прошел в России. Члены жюри и обычные зрители посмотрели лучшие номера различных цирковых жанров из 19 стран мира. И снова в числе победителей – артисты российских цирков, которые продемонстрировали высочайший мировой уровень.

— Известно, что артисты «Росгосцирка» выступают в ЛНР и ДНР перед жителями регионов, вошедших в состав РФ. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее.

— Я сам родился в Донецкой области в маленьком провинциальном городке, для меня это малая Родина, которую я очень люблю. Поэтому то, что там происходило последние годы и происходит сейчас, для меня лично очень болезненно. Но это наша общая беда, поэтому мы стараемся поддерживать как цирки Луганска и Донецка, так и жителей присоединенных территорий.

Так, Росгосцирк в этом году в День России 12 июня провел специальные представления в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, и средства, полученные от продажи билетов, мы, по согласованию с Министерством культуры РФ, перевели в цирки Луганска и Донецка как помощь и поддержку нашим коллегам, оказавшимся в непростой ситуации.

Кроме того, в августе этого года в ЛНР прошли гастроли нашего коллектива программы «Принц цирка». Мы получили огромный зрительский отклик. Каждое представление на протяжении полутора месяцев собирало полный зал, шоу в Луганске посмотрело 63 тысячи человек. Это сотрудничество обязательно продолжится, мы все сделаем для наших донбасских братьев, которые остро нуждаются в нашей помощи.

Помимо этого, в каждом филиале мы регулярно организовываем благотворительные показы для детей беженцев. С марта этого года существует проект «Цирк детям Донбасса», в рамках которого представления посетили более 17 тысяч детей беженцев.

— Насколько Росгосцирк социально ориентированная компания, проводите ли вы какие-то благотворительные мероприятия?

— Социальная ориентированность - в числе основных приоритетов компании. Для нас первостепенно важно дарить цирковое искусство тем, кто нуждается в нем больше других. Мы постоянно проводим различные социально-благотворительные проекты во всех регионах страны. Например, благодаря социальному проекту «Цирк – детям села», стартовавшему в День защиты детей, 50 000 юных зрителей из более 500 районных центров и сел по всей стране смогли посмотреть яркие цирковые спектакли с участием ведущих артистов. Причем, многие из ребят увидели это впервые.

«Цирк отличникам» – это социальная акция Росгосцирка ко Дню знаний, когда закончившие учебное полугодие на «пятерки» школьники получают бесплатный билет в цирк. Акция стартовала в 30 филиалах Росгосцирка и охватила десятки тысяч школьников по всей стране. Планируем продолжить ее в следующем сезоне.

В рамках «Счастливой мамы» – всероссийской благотворительной акции для матерей, воспитывающих десять и более детей, в этом году 1100 человек побывали в цирках в регионах присутствия компании.

Наш новый проект «Цирк на ощупь», стартовавший в апреле в Большом Санкт-Петербургском цирке, позволяет людям с нарушениями зрения «смотреть» цирковые спектакли с помощью специального оборудования и в сопровождении тифлокомментариев. На сегодняшний день оборудованием для тифлокомментирования оснащены также Екатеринбургский, Саратовский, Нижнетагильский и Сочинский цирки, и еще четыре цирка работают, получая оборудование у партнеров.

В Сочинском цирке я был свидетелем того, как сидящий рядом со слепой девочкой папа плакал и уверял, что его дочь видит то, что происходит в манеже. Мы планируем со временем масштабировать проект и реализовать его в большинстве цирков компании.

А всего за год, по самым скромным подсчетам, на социальных мероприятиях Росгосцирка побывало более 130 тысяч человек. Сейчас мы активно готовимся к Новогоднему периоду и ждем наших любимых зрителей на елки.