США обвинили пятерых россиян в тайной закупке электроники для оборонного сектора России

В США обвинили пятерых граждан России в отмывании денег и закупке технологий военного и двойного назначения в обход санкций, сообщил Минюст Соединенных Штатов. По версии следствия, им помогали два гражданина США — Алексей Брейман и Вадим Ермоленко. Трое из семерых задержаны, обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы.

Пять россиян и два американца

Обвинения пяти гражданам России в федеральном суде Бруклина предъявили в рамках миссии оперативной группы KleptoCapture, которая была создана в марте этого года для замораживания и конфискации активов граждан России в ответ на начало военной спецоперации на Украине, сообщается на сайте Минюста США. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Согласно судебным документам, россиян обвинили в «отмывании денег» и «закупке технологий военного и двойного назначения» у американских компаний «для оборонного сектора России». В Минюсте Соединенных Штатов уточнили, что граждане РФ «вступили в сговор» для «контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в нарушение новых санкций США», которые вступили в силу в этом году.

В статье ведомства говорится, что обвинения предъявлены пятерым россиянам из Москвы и Петербурга — 44-летнему Евгению Гринину, 57-летнему Алексею Ипполитову, 52-летнему Борису Лившицу, 41-летней Светлане Скворцовой, 48-летнему Вадиму Конощеноку, а также двум гражданам США — 35-летнему жителю Нью-Гэмпшира Алексею Брейману и 41-летнему Вадиму Ермоленко из Нью-Джерси.

«Им предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов в отношении обеспечения экспортного контроля и экономических санкций, заговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и несоблюдении требований Автоматизированной экспортной системы, касающейся транспортировки электроники», — рассказали в Минюсте.

Согласно обвинительному заключению, перечисленные граждане «незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений».

«Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российских военных. Поскольку трое обвиняемых сейчас находятся под стражей, мы разрушили сеть закупок, предположительно, использовавшуюся обвиняемыми и российскими спецслужбами для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию», — приводятся на сайте Минюста слова генерального прокурора Меррика Б. Гарланда.

По его словам, министерство юстиции США продолжит «энергично применять экономические санкции и меры экспортного контроля против тех», кто «позволяет» правительству РФ «продолжать несправедливую войну» на Украине. В США задержали обвиняемого во взрыве самолета над Локерби в Шотландии Обвиняемый в осуществлении теракта, унесшем жизни 270 человек после взрыва самолета в небе... 11 декабря 18:15

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство принимало участие в расследовании. По его мнению, предъявление нынешних обвинений показывает, что США «могут и будут» пресекать «незаконные поставки» оружия в Россию «по всему миру».

Преступная схема

По версии следствия, обвиняемые «были связаны с Serniya Engineering и Sertal LLC» — московскими компаниями, которые «работают под руководством российских спецслужб». Согласно данным Минюста США, эти организации закупают «передовую электронику и сложное испытательное оборудование» для «российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок».

«(Serniya Engineering и Sertal LLC – «Газета.Ru») управляли обширной сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, которые использовались для продвижения схемы, чтобы скрыть участие российского правительства и истинную личность (личности) российских конечных пользователей оборудования американского происхождения», — говорится в сообщении.

В Минюсте США уточнили, что упомянутые московские компании и Евгений Гринин попали под санкции после начала военной спецоперации на Украине.

В обвинительном заключении говорится, что «Ипполитов получал запросы от российских конечных пользователей и передавал их Гринину и Скворцовой», сотрудникам Sertal LLC. Они, в свою очередь, «обеспечили финансирование и маршруты доставки для сделок, а также поручили Лившицу закупать товары у американских компаний».

«Лившиц, бывший житель Бруклина, открыл и контролировал множество подставных компаний и связанных с ними банковских счетов в районе Нью-Йорка, которые он использовал для маршрутизации поставок и организации финансовых операций в рамках схемы», — рассказали в американском Минюсте, уточнив, что при этом мужчина координировался с Конощеноком, Брейманом и Ермоленко. Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки заявил, что долгосрочной... 08 декабря 21:07

В США также считают, что Лившиц «часто использовал псевдоним «Дэвид Ветцки», когда общался с американскими компаниями. Под этим именем он «делал ложные заявления о том, как будут использоваться товары, и кто конечный пользователь».

По версии следствия, Конощенок, который, «как подозревается, является офицером ФСБ», «отправлял или физически перевозил контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электронику двойного назначения, тактические боеприпасы военного назначения и другие предметы, контролируемые экспортом».

В Минюсте уточнили, что в октябре этого года Конощенок был остановлен на границе с Эстонией с «35 различными типами полупроводников и других электронных компонентов, а также тысячами пуль калибра 6,5 мм американского производства, которые используются в военных снайперских винтовках». В ноябре его вновь остановили «при попытке проникнуть в Россию с примерно 20 ящиками, содержащими тысячи пуль американского происхождения». Мужчину арестовали.

«Находясь в Соединенных Штатах, Брейман и Ермоленко фабриковали транспортные документы и счета—фактуры, переупаковывали и переправляли товары в промежуточные пункты назначения по всему миру <…> прежде чем они прибыли в Россию», — утверждают в Минюсте.

«Брейман сдался ФБР, а Ермоленко был арестован в Нью-Джерси <…> Конощенок был отдельно арестован эстонскими властями по запросу Соединенных Штатов и в настоящее время ожидает экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся на свободе. Если их признают виновными в банковском мошенничестве или сговоре с банками, обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения», — заключили в Минюсте США.