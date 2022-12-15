Прививаться «уже поздно». В России стремительно растет заболеваемость гриппом

Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 11 раз с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года. В 2022 году число заражений в России достигло 7,87 случая на 100 тысяч населения несмотря на то, что 74 млн граждан привились от гриппа. Президент Путин сообщил, что 13 декабря вакцинировался от вируса и посоветовал коллегам поступить так же. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что прививаться «уже поздно».

Распространение гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор раскрыл данные по эпидемиологической ситуации в России: заболеваемость гриппом с января по октябрь этого года составила 7,87 на 100 тыс. населения. При этом в 2021 году не на каждую сотню тысяч россиян приходился один заболевший — тот же показатель тогда составлял 0,71. При этом к декабрю вакцину от гриппа получили уже 74 млн россиян. В прошлом году от вируса в России привились 85,9 млн человек, сообщили РБК в Роспотребнадзоре. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что «заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35%». При этом «свиной грипп» выявили в 82 регионах.

Глава ведомства Анна Попова приняла участие в очередном селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора. На совещании заявили, что «показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей», а в «37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель».

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7%), РС-вирусов (9,3%), метапневмовирусов (7,2 %), сезонных коронавирусов (5,3%). Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1) — 2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, лидерами по заболеваемости ОРВИ и гриппом стали Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Астраханская область, Чукотский автономный округ, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Бурятия, Костромская и Вологодская области.

«В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения страны», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили рост заболеваемости коронавирусом – «на 49-й неделе 2022 года в России зарегистрировано на 11% больше» случаев заражения, чем на 48-й. Всего за 49-ю неделю этого года было выявлено 48 тыс. случаев заражения COVID-19.

Вакцинироваться «уже поздно»

Накануне президент России Владимир Путин во время совещания с правительством по видеосвязи отметил, что в стране «ОРВИ и грипп растет, чуть ли не 30–35 процентов в неделю».

Он напомнил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что несколько дней назад спрашивал у нее, нужно ли вакцинироваться от гриппа.

«Вы мне сказали: да, надо сделать. Докладываю: вчера сделал <…> Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра, как обычно, в обычном режиме – все нормально, без всяких вопросов», — сказал глава государства.

13 декабря Попова заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что делать прививку от гриппа «сейчас уже поздно и не нужно». Она отметила, что прививочная кампания против гриппа в России завершена, но от болезни есть лекарство, и его в стране достаточно.

На совещании правительства глава Роспотребнадзора сообщила, что в стране сложилась «напряженная эпидситуация» из-за «выраженного роста суммы ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа». Согласно ее данным, «97 процентов всех заболевших – это клиника острых респираторных вирусных инфекций».

«Хочу отметить, что с начала ноября текущего года ситуация стала ухудшаться во многих странах мира Северного полушария. Наша система мониторинга, эпиднадзора сработала раньше – мы в октябре обнаружили первые вирусы гриппа», — сказала Попова.

По ее словам, в России ситуация с гриппом «может быть регулируема». По ее мнению, «сегодня можно говорить о высокой эффективности вакцинации».

«Массовая иммунизация в Российской Федерации завершена, но каждый индивидуально по назначению врача и по показаниям может сегодня допривиться, но это уже индивидуальные прививки», — уточнила она.

Попова отметила, что предстоящие новогодние праздники – «дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями». По ее словам, для минимизации количества заразившихся принимается ряд мер. В том числе, по «разобщению» детей.

«Эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20 процентов детей в классе, в школе или в детском саду в группе этот класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются. Это не дает (вирусу – «Газета.Ru») распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы: ни в старшие, ни в младшие. На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах», — пояснила глава Роспотребнадзора.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «за последнюю неделю доля заболевших возросла – это почти 1,5 млн граждан, которые обратились за медицинской помощью».

«Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50 процентов. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от семи до 14 лет – это 23 процента, и дети дошкольного возраста – это чуть более 18 процентов», — привел свои данные министр.