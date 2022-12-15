Борьба за покупателя. Почему торговые центры в России остаются прибыльными

Российские торговые центры показывают хорошую заполняемость, несмотря на тот факт, что 200 из них выставлены на продажу. Спрос на помещения и открытия магазинов остается стабильным, а покупательская активность остается далека от уровня 2019 года. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году борьба за покупателя усилится.

По данным из открытых источников, в России выставлены на продажу около 200 торговых центров. Если исходить из данных РСТЦ, согласно которым в России работают около 2 тыс. моллов, в рынке экспонируются порядка 10% от общего количества проектов, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

«В РФ работают свыше 2 тыс. торговых центров, то есть в продаже всего 10% от общего объема рынка. К тому же, то, что многие торговые центры выставлены на продажу, не говорит о том, что все они убыточные», — объясняет исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов.

Сегодня есть примеры вполне успешных торговых центров, например, столичный ТРЦ Zеленопарк последние два года генерирует выручку: с 2020 по 2022 год, выручка показывали положительную динамику. 2020-2021 – 67%, 2021-2022 – 7%, рассказывает начальник Управления урегулирования корпоративной задолженности ПАО Сбербанк Александр Орлов.

Причем ТРЦ не пустует, текущая заполняемость составляет 82%.

«На рынок выходят и открываются магазины российских дизайнеров. Состав арендаторов меняется в сторону преобладания российских ритейлеров и брендов. В целом спрос на помещения и открытие магазинов остается стабильным, без падения. Некоторые арендаторы обновили концепцию или переехали в другое помещение, а арендаторы, владеющие несколькими брендами, расширили свое присутствие и открыли еще магазины», — поясняет эксперт.

Он добавляет, что это не только столичный тренд, успешным может и оказаться крупный региональный ТРЦ. Ярким примером можно назвать ТРЦ «Триумф Молл» в Саратове. Здесь также наблюдался рост выручки: с 2020 по 2022 год, выручка показывали положительную динамику. 2020-2021 годы – 26,6% 2021-2022 годы – 4,3. Кроме того, в 2023 году прогнозируется прирост на 10%. И это при текущей заполняемости 99%.

Этот тренд подтверждает и партнер Nikoliers Анна Никандрова.

«В настоящий момент мы наблюдаем высокую активность со стороны крупных российских брендов, которые получили возможность развиваться в топовых проектах. Многие торговые центры успешно справляются с текущими вызовами, в результате чего они смогли вернуться к показателям 2021 года по уровню доходов, а ряд ТЦ даже демонстрирует положительную динамику по сравнению с прошлым годом», — говорит Анна Никандрова.

«Скорее всего, в 2023 году разница между успешными и не успешными торговыми центрами станет еще заметнее, так как покупательская активность, хоть и восстанавливается, но все же еще далека от заветного 2019 года и даже не достигла еще уровня 2021 года, соответственно борьба за покупателя усилится. В крупных торговых центрах, которые больше других пострадали от ухода иностранных брендов идет активное наполнение магазинами российских брендов (с разной степенью успешности), постепенно на рынок готовятся выходить ряд турецких брендов, открытие их магазинов запланировано на 2023 год в целом ряде регионов.

Как и всегда в нестабильные времена торговые центры будут стараться удерживать существующих проверенных арендаторов и экспериментировать с вакантными площадками, так как сильные федеральные бренды в виду довольно высокого уровня вакансий существенно подняли уровень своих требований к ТЦ для развития», — отмечает Орлов.