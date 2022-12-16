На безрыбье. Как оценка эффективности рыбных квот повлияет на закон «О рыболовстве»

Счетная палата (СП) 20 декабря представит отчет по оценке результатов преобразований рыбной отрасли, проводимых в течение последних четырех лет. Речь идет о первом этапе реализации механизма инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов. Происходит это накануне второго слушания в Госдуме новых поправок в закон «О рыболовстве», запускающих второй этап программы инвестквот. Против документа уже выступили все парламентские фракции, представители рыбной отрасли и главы прибрежных регионов. Отрицательный отзыв на законопроект сделала и сама Счетная палата. Учтут ли парламентарии результат оценки аудиторов – в материале «Газеты.Ru».

Счетная палата представит отчет «Оценка эффективности использования промысловых запасов водных биологических ресурсов и средств федерального бюджета, направленных в 2017–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на стимулирование строительства рыбопромысловых судов и береговых объектов». Документ подготовлен по итогам совместного контрольного мероприятия СП с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. И это станет первым примером, когда отчет Счетной палаты в рамках контрольного мероприятия будет включать все виды аудита, в том числе стратегического.

О чем речь

В 2017 году в России был запущен первый этап программы инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов. В обмен на обязательства построить новые рыбопромысловые суда на российских верфях или береговые перерабатывающие заводы государство выделило 20% допустимого улова на сельдь, треску и минтай на Дальнем Востоке и на треску и пикшу на Севере. В рамках программы рыбопромышленные компании взяли на себя обязательства по строительству 64 судов и 27 заводов. Общий объем инвестиций – свыше 240 млрд рублей. Правда, более 2/3 «инвестиций» – это средства Сбербанка России, предоставленные в виде кредитов. И построено на сегодняшний день только 7 судов и 21 завод.

В 2019 году Росрыболовство провело первые «крабовые аукционы», забрав 50% квот у их владельцев, которые годом ранее заключили договоры с государством до 2033 года. Последний лот был продан в 2021 году. Суммарно 41 лот ушел почти за 144,2 млрд рублей, а победителей еще обязали построить 41 краболовное судно, которые обойдутся рыбакам еще примерно в 60 млрд рублей. Пока из обещанных 41 «краболова» спущено на воду только 3.

Первый этап еще только в самом «разгаре», но в конце прошлого года стало известно, что в 2023 году чиновники решили запустить следующий этап. Как уже сообщала «Газета.Ru», проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов) предусматривает, что 24% квот на добычу сельди и минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выделят под строительство современных судов или береговых рыбоперерабатывающих заводов. Также государство планирует провести аукционы с инвестиционными обязательствами. В итоге перераспределят 100% квот на добычу дальневосточных моллюсков и прочих водных беспозвоночных и 50% всех квот на добычу крабов.

Еще в марте Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), проведя анализ законопроекта пришла к выводу, что потери рыбной отрасли от второго этапа инвестквот кратно превысят инвестиции. «Совокупные потери для отрасли составят 998 млрд рублей, что в 3,2 раза превышает объем инвестиций», – говорится в отчете ассоциации.

Слово аудитору

Ранее ВАРПЭ, РСПП и «ОПОРА России» выступили за введение моратория на внесение изменений в главный закон, регулирующий работу отечественного рыбохозяйственного комплекса. Губернаторы рыбодобывающих регионов неоднократно говорили о социально-экономических последствиях в виде банкротства небольших компаний, росте безработицы и миллиардных выпадающих доходов из региональных бюджетов. Заключение на законопроект в октябре дала Счетная палата. Копия документа имеется в распоряжении редакции.

Один из главных выводов СП – одобрение законопроекта негативным образом скажется не только на бизнесе и региональных бюджетах, но и на всех гражданах страны, поскольку серьезным образом поднимет цены на рыбную продукцию на потребительском рынке. Рыбодобывающие компании набрали почти полторы сотни миллиардов кредитов. «Дальнейший рост закредитованности в отрасли может поставить под угрозу не только выполнение инвестпроектов первого этапа, но и создаст предпосылки для роста цен на рыбу и рыбную продукцию на потребительском рынке, поскольку все затраты инвесторов, связанные с участием в аукционах и реализацией новых объектов инвестиций, ожидаемо будут отнесены на себестоимость», — говорится в заключении СП.

В документе также указываются и другие опасности предлагаемой реформы отрасли, а также на тот факт, что официальные статистические данные не увязаны с результатами реализации первого этапа программы инвестквот и не могут являться подтверждением положительного влияния применяемых механизмов господдержки.

Голосуй – не голосуй

Проект изменений в закон «О рыболовстве» с параметрами второго этапа программы инвестквот был внесен в Госдуму 28 июля. Всего спустя три месяца, 27 октября, прошел первое чтение, хотя во время обсуждения депутаты от всех фракций высказались за необходимость его доработки. В результате Госдума также приняла постановление, в котором учтены основные направления доработки документа, и решило создать согласительную комиссию.

Как отметил глава комитета по аграрным вопросам, ответственного за проект, Владимир Кашин, фракция КПРФ обеспокоена ситуацией, которая могла бы, по большому счету, сложиться, если бы депутаты «формально проголосовали за эту инициативу». Он отметил, что депутатам предстоит большая работа по доработке документа. «Как председатель комитета, хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые товарищи: теперь это наша общая ответственность. У нас есть твердая уверенность в том, что мы с вами на правильном пути с точки зрения недопущения тех рисков, которые изначально могли бы здесь появиться», — сказал Кашин.

Согласительную комиссию возглавил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, который еще на парламентских слушаниях по законопроекту заявил, что настоящей целью документа должно быть не количество новых судов и заводов, а доступность и разнообразие рыбы для российских граждан. Для работы над поправками в нее вошли не только депутаты и сенаторы, но и представители Минсельхоза, Росрыболовства, регионов и отраслевых союзов. А рекомендации комиссии лягут в основу обновленной редакции законопроекта, которую комитет по аграрным вопросам внесет ко второму чтению.

Работа над ошибками

Правки законопроекта перед вторым чтением не останавливается. В эту работу активно включились депутаты всех фракций – КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Единой России», «Новые люди». Все предложения так или иначе похожи, что подтверждает единую позицию депутатского корпуса о необходимости уточнения норм законопроекта. Они предложили перенести сроки проведения крабовых аукционов и реализации программы «квоты в обмен на флот», отменить аукционы на моллюсков, требование об обязательной постройке судов в дополнение к береговым заводам и отказаться от «бонусов» инвесторам первого этапа в виде дополнительного объема ресурса.

Аналогичные предложения высказали и сенаторы. Кроме того, в Совете Федераций уверены, что лучшей защитой малого и среднего предпринимательства в рыболовстве станет полное исключение предприятий МСП из-под действия второго этапа инвестквот. Напомним, что еще 4 октября спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» заявила, что сенаторы представляют интересы российских регионов и не могут не учитывать позицию губернаторов и заксобраний целого ряда приморских субъектов, которые дали отрицательную оценку спорной инициативе.

Отстаивают интересы предприятий рыбной отрасли и краевые депутаты и главы региональных администраций. Сахалин, Камчатка, Хабаровск, Мурманск, Магадан – везде выступают за поправки, направленные на недопущение тотального «квотного передела» в рыбной отрасли и последующего ухудшения социально-экономического положения приморских регионов РФ. Аналогичной позиции придерживаются и губернаторы.

Очевидно, что для завершения масштабной работы по доработке законопроекта и утверждения сроков вступления в силу тех или иных положений необходимо дождаться результатов анализа реализации первого этапа программы. Уже 20 декабря заключительный отчет Счетной палаты, который включает в том числе и результаты стратегического аудита, будет представлен общественности.