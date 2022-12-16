«Контузия и потеря крови». Что известно о покушении на главу Русского дома в Банги

Дмитрий Сытый, глава Русского дома в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, в пятницу попал в больницу после взрыва анонимной посылки. Она пришла ему по почте. Посольство РФ рассматривает инцидент как покушение. По последним данным, состояние Сытого оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет. Полиция расследует произошедшее как теракт. Охрана российского посольства, которое расположено рядом с культурным центром, усилена. Сытый ранее получал угрозы, утверждает предприниматель Евгений Пригожин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был ранен 16 декабря в результате покушения, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства. ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. Что в него вошло Новый, уже девятый по счету, пакет санкций ЕС против России утвержден в пятницу. В частности... 16 декабря 19:19

«Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв. Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован», — рассказал дипломат.

В посольстве добавили, что состояние здоровья Сытого оценивается как «тяжелое, но угрозы жизни нет».

«Врачи говорят, контузия и потеря крови», — уточнили в дипмиссии. В то же время медики пока воздерживаются от предоставления какой-либо информации о динамике состояния пострадавшего. «Территории переходили из рук в руки». Киссинджер назвал условия мира России с Украиной Если Украина и Россия не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или... 16 декабря 15:48

Русский дом находится напротив посольства России в городе Банги. В диппредставительстве РФ рассматривают случившееся как покушение.

Посылка со взрывным устройством Дмитрию Сытому была отправлена из столицы Того, города Ломе, утверждает РИА Новости со ссылкой на фотографию посылки, оказавшуюся в распоряжении агентства.

На снимке также указано, что отправителем является Алекс Севильяно Мингуэса. В Бурятии упал вертолет Ми-8, весь экипаж погиб В Бурятии в пятницу разбился вертолет Ми-8, который совершал перелет из аэродрома Восточный... 16 декабря 14:32

Охрана посольства России в ЦАР после инцидента была усилена. «Да, принимаются все необходимые меры», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Закрывать культурный центр Москва не планирует, указал замглавы МИД России Михаил Богданов.

Полиция расследует произошедшее как теракт: РИА Новости: посылку со взрывным устройством отправили главе «Русского дома» в ЦАР из Того Посылка со взрывным устройством главе Русского дома Дмитрию Сытому в ЦАР была отправлена из столицы... 16 декабря 20:08

«Полиция Центрально-Африканской Республики рассматривает покушение на главу Русского дома как террористический акт», — передает телеканал Al Mayadeen.

В МИД РФ и Россотрудничестве также назвали произошедшее терактом:

«В Банги, ЦАР, совершен теракт против партнерского Русского дома, взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого. За его жизнь сейчас борются врачи.

Все наши молитвы сейчас — за спасение Дмитрия», — написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале. Военная операция РФ на Украине. День 296-й ФИФА отклонила просьбу Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата... 16 декабря 20:17

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности Русского дома в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — отмечается в заявлении МИД России.

В ведомстве выразили надежду, что в скором времени компетентные органы ЦАР найдут виновных в организации и совершении покушения, и преступники понесут заслуженное наказание.

Сытый ранее получал угрозы, утверждает предприниматель Евгений Пригожин.

По его словам, 11 ноября главе Русского дома прислали фотографию сына, который живет во Франции, с запиской, в которой «пообещали в следующий раз прислать его голову, если русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Пригожин добавил, что обратился в МИД РФ по поводу инцидента с тем, «чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других».