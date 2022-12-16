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Общество

«Контузия и потеря крови». Что известно о покушении на главу Русского дома в Банги

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый ранен после взрыва анонимной посылки

Дмитрий Сытый, глава Русского дома в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, в пятницу попал в больницу после взрыва анонимной посылки. Она пришла ему по почте. Посольство РФ рассматривает инцидент как покушение. По последним данным, состояние Сытого оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет. Полиция расследует произошедшее как теракт. Охрана российского посольства, которое расположено рядом с культурным центром, усилена. Сытый ранее получал угрозы, утверждает предприниматель Евгений Пригожин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был ранен 16 декабря в результате покушения, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства.

«Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв. Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован», — рассказал дипломат.

В посольстве добавили, что состояние здоровья Сытого оценивается как «тяжелое, но угрозы жизни нет».

«Врачи говорят, контузия и потеря крови», — уточнили в дипмиссии. В то же время медики пока воздерживаются от предоставления какой-либо информации о динамике состояния пострадавшего.

Русский дом находится напротив посольства России в городе Банги. В диппредставительстве РФ рассматривают случившееся как покушение.

Посылка со взрывным устройством Дмитрию Сытому была отправлена из столицы Того, города Ломе, утверждает РИА Новости со ссылкой на фотографию посылки, оказавшуюся в распоряжении агентства.

На снимке также указано, что отправителем является Алекс Севильяно Мингуэса.

Охрана посольства России в ЦАР после инцидента была усилена. «Да, принимаются все необходимые меры», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Закрывать культурный центр Москва не планирует, указал замглавы МИД России Михаил Богданов.

Полиция расследует произошедшее как теракт:

«Полиция Центрально-Африканской Республики рассматривает покушение на главу Русского дома как террористический акт», — передает телеканал Al Mayadeen.

В МИД РФ и Россотрудничестве также назвали произошедшее терактом:

«В Банги, ЦАР, совершен теракт против партнерского Русского дома, взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого. За его жизнь сейчас борются врачи.

Все наши молитвы сейчас — за спасение Дмитрия», — написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности Русского дома в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — отмечается в заявлении МИД России.

В ведомстве выразили надежду, что в скором времени компетентные органы ЦАР найдут виновных в организации и совершении покушения, и преступники понесут заслуженное наказание.

Сытый ранее получал угрозы, утверждает предприниматель Евгений Пригожин.

По его словам, 11 ноября главе Русского дома прислали фотографию сына, который живет во Франции, с запиской, в которой «пообещали в следующий раз прислать его голову, если русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Пригожин добавил, что обратился в МИД РФ по поводу инцидента с тем, «чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других».

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