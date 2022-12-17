«Вино на высоте»: «Аэрофлот» выбирает российские вина на борт

В Российском винодельческом форуме приняла участие авиакомпания «Аэрофлот»: авиаперевозчик провел дегустацию нескольких десятков образцов тихого, игристого и крепленого вина от российских виноделов. 12 выдающихся сомелье России выбрали лучшие образцы, которые получили шанс появиться на борту авиакомпании в следующем году.

В Москве 24-25 ноября прошел первый Российский винодельческий форум. Это крупнейшее тематическое мероприятие в стране, организаторы которого планируют проводить его ежегодно. Форум направлен на то, чтобы объединить на площадке всех участников рынка — производителей, инвесторов, дистрибьюторов, регуляторов, экспертов и потребителей — и создать экосистему винной отрасли в России. Таким образом, мероприятие может стать эффективным инструментом для развития российского виноградарства и виноделия, стимулировать экспортный потенциал и помочь в формировании позитивного имиджа отечественного вина.

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В рамках форума крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» провела дегустацию «Вино на высоте». Ведущие российские сомелье и эксперты попробовали около 50 образцов вин отечественного производства, среди которых были как тихие белые и красные вина, так и игристые и крепленые. Образцы для дегустации отобрал сомелье Артур Саркисян, один из ведущих независимых винных экспертов страны. В дегустации приняли участие 12 признанных профессионалов винной индустрии, среди которых - автор более 20 винных карт российских ресторанов и соучредитель премии Russian Wine Award Влада Лесниченко, шеф-сомелье ресторанного дома Maison Dellos Сергей Аксеновский, директор школы сомелье WineState и обладатель сертификата международной ассоциации сомелье (ASI) Владимир Косенко и другие.

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Примечательно, что благодаря специальной методологии в ходе дегустации было исключено влияние человеческого фактора на результаты. Кроме того, каждый образец дегустировался из двух разных бокалов - классических и тех, что утверждены на борту «Аэрофлота». Таким образом, вкусовые качества вин получили объективную и достоверную оценку участников. Образцы, получившие наилучшие отзывы от экспертной группы, могут появиться на борту авиакомпании уже в следующем году. По итогам дегустации отобрано по три представителя из каждой категории.

«Аэрофлот, будучи крупнейшим российским авиаперевозчиком и визитной карточкой нашей страны, традиционно поддерживает отечественного производителя. Мы гордимся возможностью первыми представить на бортах наших самолетов самые тонкие и изысканные образцы российского виноделия. Надеемся, что пассажиры уже совсем скоро смогут по достоинству оценить новинки винной карты Аэрофлота», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

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Учитывая факт появления на рынке за последний период времени значительного числа достойных российских вин, компания решила поддержать отечественных производителей. Прогресс в этой области замечает и государство. Власти стараются всячески поддерживать отрасль и оказывать ей необходимое внимание. Российский винодельческий форум — главное тому доказательство.

«Выбор российских вин достаточно велик — это не два-три винных дома. У нас большое количество производителей, дистрибьюторов, сомелье и прочих экспертов, для которых и было организовано такое масштабное мероприятие. Мы, в свою очередь, в рамках форума провели дегустацию российских вин, чтобы в будущем познакомить с лучшими из них наших пассажиров», — рассказал Чиханчин.

Сейчас на борту «Аэрофлота» пассажирам бизнес-класса в соответствии со стандартом сервиса предлагают четыре вида вина на выбор - два красных и два белых. В планах авиакомпании заменить одно красное и одно белое винами российского производства. Также в дегустации принимали участие образцы из категорий «игристое» и «крепленое» — возможно, пассажиры «Аэрофлота» также смогут попробовать их на борту авиакомпании в следующем году.

«В нашей стране все-таки всегда потребляли больше сладкого вина. И иногда на борту было бы приятнее почувствовать сладковатый вкус десертного крепленого вина. Поэтому такое новшество, скорее всего, «Аэрофлот» будет вводить. Но все будет зависеть от результатов дегустаций», — отметил Артур Саркисян во время дегустации.

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«Я сам лично люблю портвейн, и меня всегда радовало, когда в бизнес-классе его наливали, потому что это вкусно. Я думаю, такой напиток должен быть на борту. Во-первых, есть люди, которые пьют крепленое вино всегда вместо обычного. Во-вторых, у портвейна насыщенный вкус, повышенный алкоголь и сахар. За счет этих характеристик он теряет меньше вкусовых качеств на высоте, чем традиционное вино», — рассказал Владислав Маркин, винный эксперт и глава комитета по внешним коммуникациям Российской Ассоциации сомелье.

О вкусах спорят

Внушительную часть мероприятия эксперты посвятили обсуждению разницы вкусовых ощущений на земле и в небе, которые также могут зависеть от качества и формы бокалов. Именно поэтому, как упоминалось ранее, сомелье во время дегустации каждый образец предлагали попробовать из двух разных бокалов.

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«Оценки исходили из проб в тех бокалах, которые представлены в «Аэрофлоте». Это не профессиональные бокалы, где чувствуется яркая ароматика. Задача экспертов заключалась именно в том, чтобы выявить вина, которые лучше всего проявляют себя именно в тех бокалах, в которых они будут подаваться на борту авиакомпании», — отметил Артур Саркисян.

Также сомелье должны были учесть тот факт, что на высоте в несколько километров вкусовые ощущения меняются — утонченные вина могут казаться плоскими, а насыщенные вина начинают казаться более мягкими. При этом есть и другие нюансы:

«Вино не всегда хорошо ощущается на высоте. Более кислотные и, скажем, сухие вина из категории «экстра брют», «брют зеро» и прочие нам здесь могут нравиться, а на борту самолета из-за давления меняются вкусы, и такие вина становятся более простыми, плоскими и слишком кислыми», — пояснил Саркисян.

«Я недавно летел одной авиакомпанией, и там наливали шампанское, которое мне показалось очень старым. Было такое ощущение, что оно как бы пережило себя, хотя при этом было абсолютно молодым. Если попробовать его на земле, у него абсолютно нормальный свежий вкус», — рассказал о своем опыте Владислав Маркин.

Эксперт также отметил, что нередко потребитель может отказываться от определенного вида вина на борту, зная, какое на вкус оно на земле. Условно, кто-то никогда не пьет аргентинский мальбек, потому что он кажется слишком насыщенным. Но на высоте такое вино может ощущаться совсем по-другому. Было бы здорово указывать в винных картах на борту, как меняется вкус каждого вина, потому что рецепторы работают по-разному, отметил Маркин.

«Насколько я помню, в мире уже практиковались двойные дегустации. Один из лучших сомелье мира Паоло Бассо проводил дегустацию с одним и тем же клубом и с теми же образцами сначала на земле, а потом на высоте. Потом оценки сравнивались, и оказалось, что они очень разнятся. В основном эксперты отмечали то, что многим винам на борту не хватает интенсивности во вкусе», — добавил эксперт.

Как заметил Андрей Чиханчин, этот момент касается не только вина, но и продуктов питания. Именно поэтому в авиакомпании есть своя экспертная группа, которая как минимум раз в квартал дегустирует новые блюда. Раньше дегустации проводились и на земле, и в небе, но сейчас благодаря тому, что у команды уже большой опыт, эксперты примерно понимают, как какое блюдо будет себя вести на борту и какой у него будет вкус.

«Раз рецепторы чуть-чуть искажаются на вино, они точно так же работают и в плане вкусового восприятия еды. Поэтому в блюдах могут быть немного более явные соусы, более яркая термическая обработка. Понятно, что какая-нибудь обработка на пару будет менее выигрышно ощущаться. Поэтому, я думаю, можно добавлять в бортовое питание больше овощей, которые выигрывают за счет своей разнообразной текстуры», — отметил Владислав Маркин.

В целом, как отмечает эксперт, «Аэрофлот» взял верный курс на российские вина. По его словам, так полет российской авиакомпанией постепенно превращается в настоящий локальный опыт — пьешь местное вино, возможно, потом добавятся какие-то традиционные блюда. Это будет особенно интересно иностранной аудитории.

«Лучше поступать так, чем делать азиатское меню и лить португальские вина. У всех возникал бы вопрос, к чему бы это? Другое дело, что, наверное, у клиента должен быть выбор. Если пассажир пока что относится к российскому вину скептически, ему все равно должно быть предложено что-то другое. Должна быть альтернатива, как и в винных картах в ресторанах», — добавил Маркин.

Расцвет отечественного виноделия

В целом эксперты рынка позитивно встречают инициативы компаний сотрудничать с российскими виноделами.

«Таких проектов будет много, потому что интерес к российскому виноделию растет каждый год. А с учетом того, что все подходят к этому очень профессионально, мы видим достаточно серьезные изменения. Поэтому тот шаг, который сделал «Аэрофлот», я очень приветствую, и мы готовы его поддержать», — заявил Артур Саркисян.

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По словам Владислава Маркина, если мы все вместе будем поддерживать наших виноделов и вступать в какой-то диалог, это будет выгодно всем. Мы будем получать более качественные вина от наших соотечественников, с которыми можно разговаривать на одном и том же языке и понимать их. А виноделы будут понимать наш запрос по цене, по вкусу, по ассортименту.

«Индустрия развивается, появляется все больше качественного вина. Раньше я скептически относился к дегустации российских вин, потому что это было в целом неинтересно, были лишь отдельные яркие «звездочки». А сейчас ты приходишь на дегустацию и все записываешь — это понравилось, то понравилось. Остается лишь 10% не очень удачных образцов, поэтому приятно видеть такой явный прогресс», — резюмировал Маркин.