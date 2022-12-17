«Офицеры играли с ним». Как в штабе полиции Варшавы взорвался подаренный украинцем гранатомет

Утром 14 декабря в здании Главного управления полиции в Варшаве произошел взрыв, в результате которого госпитализировали начальника польской полиции Ярослава Шимчика. В МВД страны сообщили, что взорвался «подарок» с Украины — гранатомет, который вручил Шимчику «один из руководителей украинских служб». Источники газеты Wyborcza рассказали, что снаряд случайно выпустили сотрудники полиции, когда «развлекались» оружием.

МВД Польши сообщило о взрыве, который прогремел рядом с кабинетом коменданта полиции Варшавы 14 декабря около 07:50 по местному времени. По данным ведомства, это взорвался подарок, полученный комендантом от одного из руководителей украинских спецслужб во время рабочего визита в Киев, где он встречался с руководством украинской полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям.

«В помещении, прилегающем к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря», — сообщили в МВД.

Представитель ведомства пояснил, что инцидент случился в комнате службы безопасности. «Это засекреченное помещение, в котором размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов, поэтому мы не можем предоставить никакой информации», — сказал он.

Издание Do Rzeczy утверждает, что в результате взрыва в одном из помещений обвалился потолок, после чего на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники.

Начальник полиции Ярослав Шимчик, рядом с кабинетом которого произошел взрыв, получил легкие травмы, его увезли в больницу. После инцидента он несколько часов испытывал проблемы со слухом. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник управления, но ему госпитализация не потребовалась.

Взорвавшийся подарок Шимчику преподнес «один из руководителей украинских служб», рассказали в МВД.

«Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения. Делом занимается прокуратура и ответственные службы», — заключило ведомство.

Взрывоопасный подарок

Польская газета Wyborcza сообщила, что подарком был гранатомет, который хранился в специальном помещении, а причиной взрыва стал случайный выстрел.

«По нашим данным, во взрыве был виноват гранатомет, который неожиданно выстрелил, когда офицеры в помещении играли с ним», — пишет Wyborcza.

Выстрел попал в потолок, сообщило Radio Zet. Собеседник издания пояснил, что, скорее всего, гранатомет был учебным.

Wyborcza отмечает, что возникший из-за взрыва хаос усугублялся тем, что в момент ЧП к зданию подъехала машина скорой помощи, чтобы забрать упавшего со строительных лесов рабочего. Из-за этого польские СМИ изначально выдвинули версию, согласно которой мужчину отбросило со строительной конструкции взрывной волной.

Это опроверг представитель службы экстренной помощи Варшавы Петр Овчарский. По его словам, нет никаких оснований усматривать связь между взрывом и падением рабочего.

Оружие не прошло контроль

Радиостанция Zet уточнила, что гранатомет, ставший причиной взрыва рядом с кабинетом главного коменданта полиции, был привезен в страну на специальном поезде, курсирующем между Украиной и Пшемыслем.

По данным источников радиостанции, при пересечении границы оружие не прошло ни пограничный, ни таможенный контроль.

«В деле еще много вопросительных знаков», — отмечают журналисты.

При этом, как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский, Шимчик не знал, что за подарок он получил в Киеве. Польская прокуратура, которая расследует обстоятельства взрыва, считает главного коменданта потерпевшим.

Газета Wyborcza 16 декабря сообщила, что Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен «объясниться» перед прокуратурой.