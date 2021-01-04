В Сербии задержали вандалов, осквернивших «Вечный огонь»

В Сербии задержали двух молодых людей, осквернивших памятник «Вечный огонь» в Белграде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МВД.

Об осквернении вандалами памятника в мемориальном комплексе «Освободителям Белграда» стало известно 30 декабря. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что произошедшее говорит о том, что в стране присутствуют «фашистские элементы». Он также отметил, что снова зажечь пламя удастся лишь 6 января.

Были задержаны мужчина 1998 года рождения и 17-летний юноша. Отмечается, что они залили памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда». Они также подозреваются в осквернении монументов в парке Калемегдан, на которых появились граффити с посланиями ненависти и нетерпимости.

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