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Общество. Новости

Сербия начнет вакцинацию «Спутником V»

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Сербия начнет вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V» с 5 января, заявил государственный секретарь сербского министерства здравоохранения Мирсад Джерлек. Его слова приводит ТАСС.

По словам Джерлека, за текущую неделю будут использованы 2400 доз российской вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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