Врач заявил о росте COVID-диссидентства в Москве

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что в Москве наблюдается рост COVID-диссидентства, передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с усталостью жителей столицы от ограничительных мер.

Малышев отметил, что при этом среди москвичей есть другая категория — те, кто истово соблюдают все предписания властей относительно коронавируса.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 828,5 тыс. случаев коронавируса, 652,3 тыс. человек выздоровели, 11,5 тыс. человек умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Коронавирус не будет настолько актуален»: когда закончится пандемия

— В Москве выявили минимальное число новых случаев COVID-19 с октября

— Петербург впервые обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки