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Общество. Новости

Врач заявил о росте COVID-диссидентства в Москве

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Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что в Москве наблюдается рост COVID-диссидентства, передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с усталостью жителей столицы от ограничительных мер.

Малышев отметил, что при этом среди москвичей есть другая категория — те, кто истово соблюдают все предписания властей относительно коронавируса.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 828,5 тыс. случаев коронавируса, 652,3 тыс. человек выздоровели, 11,5 тыс. человек умерли.

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