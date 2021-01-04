СМИ: Джонсон объявит о тотальном локдауне в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время экстренного обращения к нации объявит о тотальном локдауне на фоне рекордного прироста случаев COVID-19, сообщает The Sun.

Британские власти намерены впервые за все время пандемии поднять уровень угрозы до пятого, рассказали источники телеканалу Sky News. Пятый уровень означает серьезный риск перегрузки медицинских служб страны.

Джонсон обратится к нации в 20.00 по местному времени (23.00 мск).

За минувшие сутки в Великобритании выявлены рекордные 58 784 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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