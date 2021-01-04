В Белоруссии пригрозили ответственностью организаторам протестов из-за рубежа

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что находящихся за рубежом организаторов протестов в ближайшее время привлекут к ответственности. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Шведа, руководство протестами «зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра».

«Когда из центра дают команду «убей», «подожги», «взорви», тогда наступает ответственность не только тех, кто это делал, но и [тех, кто] давал команды из-за рубежа», – подчеркнул генпрокурор.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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