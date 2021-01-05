Греция отказалась открыть храмы на время Крещения

Правительство Греции отказалось открыть храмы на время Крещения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правительство выразило надежду, что церковь с пониманием отнесется к решению властей.

'Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с вирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила на текущей неделе вернуться к прежнему режиму ограничений на рынке и в обществе», — говорится в сообщении.

Ранее в Греции обнаружили новый «британский» штамм коронавируса.

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