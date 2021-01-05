Названы главные риски 2021 года

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group составили рейтинг главных рисков 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Первое место в рейтинге заняли США, где с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда примерно половина жителей страны будет считать нелегитимным каждого следующего президента.
Пандемия COVID-19 названа вторым главным риском 2021 года. Аналитики считают, что вакцинация приведет к еще большему разделению общества на богатых и бедных.
Третье место в рейтинге заняла борьба с изменением климата, которая, как считают аналитики, приведет к международной конкуренции.
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