Названы главные риски 2021 года

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group составили рейтинг главных рисков 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Первое место в рейтинге заняли США, где с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда примерно половина жителей страны будет считать нелегитимным каждого следующего президента.

Пандемия COVID-19 названа вторым главным риском 2021 года. Аналитики считают, что вакцинация приведет к еще большему разделению общества на богатых и бедных.

Третье место в рейтинге заняла борьба с изменением климата, которая, как считают аналитики, приведет к международной конкуренции.

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