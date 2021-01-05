Диетолог дала советы по восстановлению питания после праздников

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова дала советы, как нужно питаться для восстановления после новогодних праздников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Следует исключить из рациона жирную и жаренную в масле пищу. На праздничном застолье ее и так было достаточно. Теперь ее можно полностью убирать из рациона», — говорится в сообщении.

По ее словам, из-за долгих праздничных выходных у людей меняется график жизни, что приводит к нежелательному набору веса. В таких случаях следует наладить режим питания и сна, а также заниматься физическими нагрузками.

Она добавила, что необходимо помнить о наборе лишнего веса, который может происходить из-за употребления пищи менее чем за 3–4 часа до сна.

Также следует добавить в пищу больше клетчатки в виде свежих овощей и фруктов, а из вечернего приема пищи убрать сладкое и выпечку.

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