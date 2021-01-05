Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Под Владимиром горят торговые павильоны на площади 800 кв. м.

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Во Владимирской области в поселке Мстёра Вязниковского района на площади 800 кв. м. горит одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МЧС РФ.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном кирпичном здании с торговыми павильонами на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 45 человек и 16 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском

Частный дом сгорел в Минусинске

Человек пострадал при пожаре в Шатуре

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.