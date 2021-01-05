Под Владимиром горят торговые павильоны на площади 800 кв. м.

Во Владимирской области в поселке Мстёра Вязниковского района на площади 800 кв. м. горит одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МЧС РФ.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном кирпичном здании с торговыми павильонами на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 45 человек и 16 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском

— Частный дом сгорел в Минусинске

— Человек пострадал при пожаре в Шатуре