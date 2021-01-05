В Москве во вторник ожидается до 1°С

В Москве во вторник, 5 января, синоптики пообещали 1°С. В небе будет облачно, преимущественно без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -1...1°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -6...-4°С. Ветер подует восточный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 754 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.