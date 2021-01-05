МЧС: в Москве и Подмосковье ожидаются туман и гололед

В Московской области ожидаются туман и слабый гололед. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС.

«Согласно прогнозу погоды... в ближайший час с сохранением до 10.00 5 января в Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столичный ГУ МЧС опубликовал аналогичный прогноз погоды.

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