В России выявлено еще 24 246 новых случаев коронавируса

В России выявили 24 246 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (4 842), Санкт-Петербурге (3 649), Московской области (1 131).

В стране за прошедший день выздоровели 22 632 пациента, скончались 518.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 284 384 жителей России, вылечились 2 662 668 человек, умерли 59 506.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первая партия вакцины от COVID-19 прибудет в Панаму после 18 января

— Израиль разрешил использование вакцины от COVID-19 компании Moderna

— Великобритания снова ввела локдаун из-за COVID-19