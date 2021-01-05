В Новосибирске обезглавили мужчину

В одной из квартир в новосибирском Академгородке обнаружили обезглавленным 48-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире на улице Иванова в Советском районе. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

По словам Кулешовой, мужчину убили его приятели, с которыми он распивал спиртные напитки. Как отмечает следствие, голову убитого обнаружили в пакете под окном его квартиры. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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