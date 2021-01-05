В Китае создали экспресс-тест для выявления «британского» штамма коронавируса

Принадлежащее компании BGI Genomics предприятие Yinyuan Pharmaceutical Technology создало экспресс-тест для выявления «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что разработанный набор позволяет обнаружить новый штамм инфекции в течение часа, если требуется его идентификация после получения положительного результата на COVID-19.

В экспресс-тесте применяется метод ARMS-qPCR (амплификация рефракторной мутационной системы), которая помогает в кратчайшие сроки выявить штаммы мутировавших вирусов.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявила национальный локдаун.

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