Песков рассказал, как ругает дочь за «ляпы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ругает старшую дочь Лизу ее за «ляпы». Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое было опубликовано 5 января на его YouTube-канале.

«Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жестко, не лезь, пожалуйста», — сказал Песков.

При этом он добавил, что дочь все равно вызывает у него восхищение, «потому что она молодая, она ищет себя».

Представитель Кремля рассказал, что сначала Лиза поступила в институт стран Азии и Африки и случайно ей по распределению достался турецкий язык, так она пошла по стопам отца, но после года обучения передумала следовать по этому пути. В дальнейшем она выбрала школу менеджмента, что, по словам Пескова, как ПТУ.

При этом он признался, что его дочь и продавцом работала в люксовых магазинах. А потом она поступила в магистратуру МГИМО и параллельно решила заниматься бизнесом.

Пресс-секретарь отметил, что все эти активности его дочери привлекают внимание.

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