В Минздраве заявили, что «Спутник V» показал высокую эффективность

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, передает РИА «Новости».

Ранее председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Москва и Пекин рискнули, решившись на широкомасштабную вакцинацию с использованием не прошедшей все испытания вакцины от COVID-19.

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», — сказал Фисенко журналистам.

Во вторник, 5 января, сообщалось, что в России уже более 1 млн человек привили «Спутником V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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