Под Ярославлем мужчина упал с городской елки при попытке достать звезду

Мужчина на спор влез на новогоднюю ель на площади в городе Любим Ярославской области и упал с нее, повредив гирлянды и игрушки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

4 января в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как мужчина залезает на стоящую на городской площади живую новогоднюю ель и добирается до звезды. После этого он падает с дерева, снося украшения и гирлянды. Сама елка при этом гаснет.

В УМВД сообщили, что по данному факту осуществляется проверка, личность вандала установлена.

«Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщает интернет-издание «Ярновости», мужчина сделал это на спор за бутылку водки.