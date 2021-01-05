Судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

В Охотском море российское судно «Герои Даманского» из-за аварии винтов потеряло ход, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

По данным источника, капитан судна сообщил, что авария произошла из-за намотки рыболовной снасти на винты.

В настоящее время судно дрейфует в восточном направлении. На борту находятся 60 членов экипажа и 600 тонн улова.

Проводится спасательная операция. На место отправлено спасательное судно, которому предстоит пройти до места бедствия около 700 км.