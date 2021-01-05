Путин назвал улучшение жизни россиян главной целью

Без макроэкономической стабильности невозможно обеспечить безопасность государства, однако главной целью является улучшение жизни людей, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал, что без макроэкономической стабильности невозможно управлять финансами и развивать экономику страны. Глава государства подчеркнул, что если не развивать эти сферы, то невозможно обеспечить обороноспособность и безопасность государства.

«Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характера», — сказал Путин на совещании по социальным вопросам.

Российский лидер уточнил, что речь идет о разноплановых вопросах, которые объединяет главное — это работа государственных структур по социальной защите граждан, а также по выполнению поручений в 2021 году, которые были даны.

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