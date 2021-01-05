В Британии зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

За сутки в Великобритании зарегистрировали почти 70 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, что стало максимумом с начала пандемии. Об этом следует из данных правительства Соединенного Королевства.

По информации британских властей, за 24 часа в стране было зафиксировано 60,916 случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Британии было выявлено 2 774 479 людей с коронавирусной инфекцией, скончались 76 305 пациентов.

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