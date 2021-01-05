В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer

Два постояльца дома престарелых, которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, умерли в Норвегии. Об этом сообщает Норвежское агентство по лекарственным средствам.

Директор агентства Стейнар Мадсен рассказал, что в настоящее время прививку от COVID-19 этой вакциной делают «самым слабым и уязвимым», у которых имеются серьезные заболевания.

«Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это случилось вскоре после вакцинации», — сказал он.

Вакцинация с использованием препарата, выпущенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года.

По последним данным, в стране выявлено 51 665 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 17 998 человек, скончались 452 пациента.

Ранее сообщалось, что вакцина от BioNTech и Pfizer показала свою эффективность на уровне 95%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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