В Германии продлили карантин из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о продлении в стране карантина из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Ранее 16 декабря в ФРГ был введен карантин.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — сказала Меркель.

Политик отметила, что в кризисных регионах страны из-за COVID-19 людям запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, которое превышает 15 км.

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